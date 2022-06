Sivilforsvaret tester sireneanleggene

Det er signalet "Viktig melding - søk informasjon", som skal testes onsdag. Hører man dette signalet, og det ikke er en testsituasjon, skal befolkningen søke informasjon om hva som skjer og hva man skal gjøre, gjennom media.

Det skriver sivilforsvaret på sine nettsider.

Sivilforsvaret har tre forskjellige varslingssignaler. Ett signal for å vise at befolkningen må søke informasjon gjennom media, ett for å vise at det er fare for angrep, og ett for å vise at faren er over.

VARSLING: Slik er de forskjellige varslingssignalene. Foto: Skjermdump / Sivilforsvaret.no

Formålet med å teste sireneanleggene er å sjekke at alt er i orden med tyfonene og at alarmene funker slik de skal.