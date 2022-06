Aktor: Drapstiltalte (48) og Renate (42) kranglet om kjæledyr før drapet

Det gjorde tiltalte tydelig etter at tiltalen mot ham var lest opp i Haugaland og Sunnhordland tingrett onsdag.

Mannen, som er bosatt på Varaldsøy, risikerer forvaring dersom han blir dømt for drapet. Han er også tiltalt for vold og trusler mot en tidligere samboer.

Funnet av nabo

Det var torsdag 22. april i fjor at en kvinne i 80-årene så en kvinne som ble slått med det hun har beskrevet som «en lang stav».



Kvinnen i 80-årene varslet en annen nabo, som igjen varslet nødetatene mens han forsøkte å hjelpe den hardt skadde kvinnen.



ÅSTED: Krimteknikere jobbet på åstedet i flere timer dagen etter drapet på Varaldsøy. Foto: Marit Hommedal / NTB

Senere samme kveld ble den 48 år gamle mannen som nå er tiltalt, pågrepet like i nærheten av åstedet og siktet for drap.

Tiltalte og avdøde beskrives som bekjente. De to hadde tatt ferge sammen til Varaldsøy på drapskvelden, og Normann hadde vært med en tur hjem til tiltalte.

Statsadvokat Benedikte Høgseth opplyser i retten at mannen var ruset da han ble pågrepet.

På åstedet fant etterforskerne en trestokk med hårstrå fra avdøde og blod fra både henne og 48-åringen.

Omfattende skader

Kriminalteknikerne har konkludert med at stokken etter alt å dømme ble benyttet som slagvåpen.

Ifølge rettsmedisinere var dødsårsaken omfattende hodeskader som følge av «utbredte stumpvoldskader».

48-åringen har i tidligere avhør nektet straffskyld. Han har forklart at han hadde hukommelsesproblemer og har hevdet at skadene trolig skyldtes et fall. Senere har han forklart at han kan ha handlet i nødverge.

OMFATTENDE UNDERSØKELSER: Det ble funnet mange spor på og ved åstedet. Foto: Marit Hommedal / NTB

Tiltalte var til stede da det ble startet livreddende førstehjelp på avdøde.

Ifølge statsadvokat Høgseth ble det funnet en nyfødt, men død kattunge på tomta hans.

Påtalemyndigheten mener dette er relevant fordi tiltalte og avdøde angivelig hadde en konflikt knyttet til tiltaltes katter og avdødes hund i tiden før drapet.

Det er satt av drøyt to uker til rettssaken.