Fotballryktene: – Liverpool vil sprenge banken for Benfica-stjerne

22 år gamle Darwin Nunez er het på overgangsmarkedet. Spissen har bøttet inn mål for Benfica den siste sesongen, og nå står storklubbene i kø for ham. Ifølge Daily Mail og The Athletic, skal Liverpool nå være villig til å knuse sin egen transferrekord for å sikre seg uruguayaneren. Manchester United og Atlético Madrid er to andre klubber som også er veldig interesserte i stjerneskuddet.

Øverst ser du Nunez score mot Liverpool i Champions League

Inter og Chelsea skal ha samtaler angående en mulig overgang for belgiske Romelu Lukaku de neste dagene. Det hevder Fabrizio Romano og Sky Sport. Dette skal skje etter at 29-åringen selv har uttrykt et sterkt ønske om å komme tilbake til den italienske klubben. Å få Lukaku tilbake til Inter kan bli vanskelig - Chelsea brukte 115 milioner euro på den belgiske spilleren, og det beste Inter kan håpe på er et utlån.

Inter skal også ha innledet samtaler med Tottenham angående den 23 år gamle forsvarsspilleren Alessandro Bastoni, som er Inter-eiendom. Det melder Sky Sport. Spurs-sjef Antonio Conte ønsker å få unna overganger før pre-season, og har tidligere jobbet med Bastoni da Inter vant Serie-A tittelen i 2020/2021. Bastoni selv har sagt til Rai Sport at klubben ikke har fortalt han noe, og at han fokuserer på ferie før pre-season med Inter. Manchester United skal også være interessert i italieneren, men kan måtte prioritere andre posisjoner.

Napoli skal ha fremgang i samtaler med 28-åringen Federico Bernardeschi. Italieneren er foreløpig klubbløs etter et fem år langt opphold i Juventus. Ifølge Fabrizio Romano er Bernardeschi åpen for overgangen, og avtalen kan bli ferdig i løpet av de neste dagene. Han er ikke den eneste spilleren Napoli har interesse for. Landslagskomet Leo Østigård , som er eid av Brighton, skal også være en prioritering for den italienske klubben.

Juventus har innledet samtaler med Atletico Madrid angående den spanske Álvaro Morata. 29-åringen har vært på utlån fra den spanske klubben, og Juventus-trener Massimiliano Allegri skal ha uttrykt et ønske om å beholde Morata på laget fast. Ifølge Fabrizio Romano er det å kjøpe Morata kan være uaktuelt, men italienerne prøver nå å forhandle frem en ny avtale med Atletico Madrid.

Mirror Sport hevder at Arsenal har meldt seg inn i kampen om 25-åringen Yves Bissouma. Mitbanespilleren fra Elfenbenskysten spiller for øyeblikket i Brighton, men skal være sterkt ønsket av Roma. José Mourinho kan møte god motstand fra Mikel Arteta, etter at Bissouma selv skal ha uttalt at han heller vil til Arsenal enn til Roma.