Røykutvikling i passasjerfly på Flesland

Minutter før et passasjerfly skulle lande på Flesland fikk brannvesenet melding om røykutvikling i et passasjerfly.

– Vi fikk en telefon 07.01. Det er passasjerer om bord, men ikke meldt om personskade, sier Sigurd Hadeland, vaktkommandør ved 110-sentralen Vest.

Røykutviklingen skal ha skjedd i kabinen på flyet.

– Det ser ut til at det er kontroll på situasjonen, og det er ikke meldt om brann etter hva jeg kan se, sier Hadeland.

Operasjonsleder i politidistrikt vest, Tore André Brakstad, kan fortelle at ingen av de 74 passasjerene har blitt utsatt for røyk. Røyken skal ha vært begrenset til cockpiten, der pilotene tok på luftmasker for å beskytte seg selv.

– Alle passasjerene er trygt ute av flyet og det skal gå fint med pilotene, forteller Brakstad.

Årsaken til røyken er fortsatt uklar.

Pressevakt i Avinor, Øystein Løwer, forteller at det var et SAS-fly på vei fra Stavanger til Bergen.

– Det ble oppdaget litt lukt og røyk om bord, og derfor ble det iverksatt full beredskap, sier Løwer til TV 2.

Flyet skulle ha landet klokka 07.10 i Bergen, men Løwer kan ikke fastslå nøyaktig tidspunkt for når hendelsen startet.

– Alt er i orden nå og alt skjedde uten dramatikk. Det ble heller ingen evakuering av passasjerer, sier pressevakten.