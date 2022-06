Savnet journalist: – Kan ha blitt henrettet

President Jair Bolsonaro utelukker ikke at den britiske journalisten Dom Phillips kan ha blitt utsatt for noe kriminelt etter han ble meldt savnet i Amazonas søndag.

Den britiske journalisten Dom Phillips (57) og en brasiliansk urfolks-ekspert er fremdeles savnet i Amazonas etter å ha mottatt trusler fra fiskere.

– Vi vet hvem dere er. Vi skal finne dere, og avgjøre dette, heter det i trusselbrevet ifølge brasilianske O Globo.

De ble sist sett søndag morgen i et område hvor det har vært en rekke voldelige sammenstøt mellom lokalbefolkningen og myndighetene.

Begge skal ha hatt mange års erfaring med å jobbe i Amasonas og forsvinningen har skapt bekymring fra både rettighetsgrupper, miljøverngrupper, politikere og presserettighetsforkjempere.

Nå har også presidenten i Brasil, Jair Bolsonaro, uttrykt bekymring.

«Et eventyr som ikke anbefales»

Bolsonaro har nylig måttet svarer på mange tøffe spørsmål på pressekonferanser, etter at det ble kjent at de to var meldt savnet.

De to mennene «var på et eventyr som ikke anbefales», skal Bolsonaro har sagt, ifølge Reuters.

– Det kan ha vært en ulykke, de kan ha blitt henrettet, alt kan ha skjedd, sa presidenten i et intervju med TV-kanalen SBT.

Flere deltar nå i en omfattende leteaksjon etter de to savnede.

– Jeg håper, og vi ber til Gud, at de snart blir funnet, sier Bolsonaro.

Den 57 år gamle journalisten har lenge jobbet for storavisen The Guardian, men er nå ansatt i den brasilianske urfolksetaten Funai, hvor han jobber med en bok om vern av regnskogen.

Farlig område

Etterforskningen av de to savnede mennene pågår for fullt og brasiliansk politi har allerede avhørt en rekke fiskere, hvor en av dem har blitt tatt med inn politistasjonen i håndjern.

Dette bekreftet ordføreren i Atalaia do Norte, Denis Paiva, overfor nyhetsbyrået i et intervju tirsdag.

Det er fremdeles ikke kjent om fiskeren har tilknytning til de to savnede.

Phillips og urfolk-eksperten hadde vært på en reportasjetur i Javari-dalen, et avsidesliggende område kjent for kokainsmuglende gjenger og illegale jegere og fiskere.

– Jeg vil be myndighetene om å intensivere søket, fordi vi fremdeles har håp om å finne dem. Om jeg så ikke finner mitt livs kjærlighet i live, må de bli funnet. Vær så snill, sier journalistens kone Alessandra Sampaio i en video delt på mannens Twitter-konto.