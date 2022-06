Merkel angrer ikke på håndteringen av Putin

Under intervjuet, som foregikk på et teater i Berlin, fortalte den tidligere forbundskansleren, at hun ikke angret på hennes håndtering av forholdet til Vladimir Putin. Merkel fortalte også at hun føler hun ikke var naiv i sitt forhold til den russiske statsministeren.

67-åringen gikk av etter at hun tapte valget mot Olaf Scholz i 2020. Intervjuet ble gjort av Der Spiegel-journalist Alexander Osang.

Merkel ble utfordret på om Tyskland, under Merkels ledelse, hadde tatt for lett på tanken om at man kunne demokratisere Russland ved hjelp av å bedre handelsforbindelsene med landet i øst.

– Jeg trodde ikke at Putin kunne endres gjennom handel. Men hvis hvis det var umulig med politisk samarbeid, var det lurt å ha noen forbindelser til Russland, sa hun, gjengitt av DW.

– Diplomati er ikke galt bare fordi det ikke har virket, sa Merkel.

Blokkerte Nato-medlemskap

Videre ble spesielt spørsmålet om Ukrainas forsøk på å bli Nato-medlem i 2008 diskutert, og Merkel står fortsatt fast på at det var riktig å gå i mot et slikt medlemskap.

Hun fortsatte med å si at hun blokkerte for medlemskapet med beste hensikt.

– Det var ikke Ukraina vi kjenner fra i dag. Det var et Ukraina som var veldig, veldig splittet politisk, sa hun ifølge britiske The Guardian.

Frykten for hvordan Putin ville reagere var stor, fortalte Merkel fra scenen. Og at Putin ville sett på det som en «krigseklæring».

– Det er en prosess, og under denne prosessen visste jeg at Putin ville ha gjort noe mot Ukraina som ikke ville vært bra, fortalte hun, skriver The Guardian.

Hun hyllet Ukrainas nåværende president Volodymyr Zelenskyj, for hans lederskap under den pågående krigen med Russland, og at han representerte et nytt Ukraina.

Fordømmer krigføringen

Merkel sa under intervjuet at det på alvor hadde gått opp for henne at det kunne bli en invasjon under G20-møtet i Roma, som var hennes siste uke tom Tysklands kansler.

– Det var hint og vi snakket mye om det, fortalte Merkel åpenhjertig.

67-åringen fordømmer Russlands krigføring. Men hun stilte spørsmålstegn ved sikkerhetsarbeidet i Europa under hennes periode.

– Jeg deler ikke oppfatningen til Putin, for å gjøre det veldig klart. Men vi klarte ikke å lage en sikkerhetsarkitektur som kunne ha forhindret denne krigen i Ukraina. Og det bør vi tenke på også, sa hun, melder DW.

Hun kritiserte også hvordan de militære styrkene i Europa hadde blitt rustet ned, som hun sier Putin la merke til.