Vraket fra drømmerolle – årsaken overrasker

Om kort tid har musikaldramaet om Elvis Presley premiere på kinoer verden over.

Det er knyttet store forventninger til filmen som skal skildre livet og karrieren til en av verdens mest populære rockestjerner. På rollelister finner man superstjerner som Tom Hanks og Helen Thomson.

Hvem som skulle spille den gjeve hovedrollen som Elvis var det mange meninger om.

– Desperat

Det lå lenge an til at den tidligere boyband-stjernen Harry Styles skulle stikke av med rollen, for ifølge regissør Baz Luhrmann var ønsket om å jobbe med Styles stort.

Det forteller han i den australske podkasten «»Fitzy & Wippa», ifølge E! News.

– Harry er en virkelig talentfull skuespiller. Jeg ville virkelig jobbe med ham, sier Luhrmann.

Grunnen til at det ikke ble ham, kommer kanskje overraskende på noen.

– Harrys virkelige problem, er at han er Harry Styles. Han er allerede et ikon. Han var egentlig desperat etter å ta på seg dressen og eksperimentere i rollen. Jeg har ingenting vondt å si om ham, sier regissøren.

– Født for rollen

Luhrmann mener de to ble enige til slutt om at rollen ikke var ment for ham.

I stedet gikk den til Austin Butler, som regissøren mener omtrent var født for rollen.

– Han mistet moren sin rundt samme tid som Elvis gjorde. Han sendte meg en video med dette, etter to år hvor han omtrent hadde levd og pustet som Elvis. Nå går han gjennom en deprogrammeringsfase, fordi det er lenge siden han har visst hvem han virkelig er, sier Luhrmann i podkasten.

KAPRET ROLLEN: Det var til slutt Austin Butler som fikk rollen som Elvis. Her fra den røde løperen under forhåndsvisning i London i slutten av mai. Foto: Maja Smiejkowska / Reuters / NTB

Selv om rollen som Elvis glapp, dukker Styles snart opp på lerretet i den psykologiske thrilleren «Don't Worry Darling». Filmen er regissert av superstjernens kjæreste Olivia Wilde, som han møtte under innspillingen.