Broen over Badderelva åpnes for trafikk

Det var tirsdag kveld for en uke siden broen måtte stenge som følge av svikt i konstruksjonen. Siden da har Statens vegvesen jobbet sammen med Stetind Entreprenører AS og Anlegg Nord AS for å gjenopprette forbindelsen.

Tirsdag kveld gjensto bare mindre arbeider, og broen vil åpne for trafikk natt til onsdag.

Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

MIDLERTIDIG: Statens vegvesen har begynt arbeidet med å få på plass en permanent bro. Foto: Frode Lyng Hansen, Statens vegvesen

Analyserer årsakene

– Vi er veldig glade for at alt har gått etter planen, og at trafikken kan gå som normalt igjen både for lokalbefolkningen og transportnæringa, sier fagansvarlig for nasjonal broberedskap Gunnar Haugen i Statens vegvesen.

Den midlertidige broen er 50 meter lang, og dermed lengre enn den eksisterende broa på 38 meter. Den får ett kjørefelt og vil være lysregulert.

I pressemeldingen kommer det frem at Statens vegvesen har satt i gang arbeidet med å analysere årsakene til kollapsen.

– Vi går grundig hva som er gjort i denne saken, for å finne årsaken til kollapsen og se hva vi kan lære. I mellomtiden vil vi ikke spekulere i årsaker, sier avdelingsdirektør for drift og vedlikehold Tore Lysberg i Statens vegvesen.

Ny permanent bro

Statens vegvesen opplyser at de er i gang med arbeidet for å få på plass en permanent bro.

– Den mest nærliggende løsningen er å legge broen i dagens E6-trasé, og i så fall vil det være nødvendig å etablere ny midlertidig bro ved siden av til den permanente broen er klar, sier Lysberg.

– Fram til vi har gjort nærmere vurderinger, kan vi ikke si noe om hvor lenge den midlertidige broa vil være i bruk eller om når en ny permanent bro kan være på plass

Vegvesenet er i gang med grunnundersøkelser i området. Lysberg understreker det vil bli bygd en ny permanent bro så snart dette er mulig.

– I tillegg til behovet for å få en ny permanent bro på E6 gjennom Nord-Norge, er det en grense for hvor lenge vi kan legge beslag på ressurser som er en del av den nasjonale broberedskapen.