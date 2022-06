Bildene av England-profilen skaper reaksjoner: – Skulle blitt tatt rett av

Kalvin Phillips (26) fikk tidlig problemer mot Tyskland. England-benken får kritikk for at Leeds-stjernen fikk spille videre.

Tyskland - England 1-1

Se Phillips slite i videovinduet øverst!

Allerede før kvarteret var spilt måtte England-sjef Gareth Southgate gjøre endringer på laget, for Kalvin Phillips haltet av banen.

Leeds-stjernen fikk kneet til Nico Schlotterbeck i låret. Til tross for at Phillips så ut til å ha fått en skikkelig smell, haltet han inn på banen igjen.

Phillips slet med å løpe ordentlig, og etter kort tid måtte han sette seg ned. Han måtte kaste inn håndkleet, og inn kom Jude Bellingham.

– Det dummeste du kan gjøre rett før ferien er å presse kroppen ekstra, sa TV 2-kommentator Morten Langli.

MÅTTE UT: Kalvin Phillips ble byttet ut med skade. Dortmund-juvelen Jude Bellingham kom inn for Leeds-spilleren. Foto: HEIKO BECKER / REUTERS

I britiske medier skaper bildene av en haltende Phillips reaksjoner.

– England bør ikke kaste innpå hinkende spillere, uansett hvor lyst spillerne har, skriver The Times-kommentator Henry Winter.

– For en smell det er for ham. Han har ikke vært heldig med skader, men det er vanskelig å forstå hvorfor han var så lenge på banen når han tydelig hadde det vondt, skriver The Mirror-journalist John Cross.

TIDLIG BYTTE: Gareth Southgate ble tvunget til å bytte ut Kalvin Phillips før det var spilt et kvarter mot Tyskland tirsdag kveld. Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

– Jeg er ikke sikker på at det gir noen mening for Kalvin Phillips å komme innpå her igjen. Han hadde åpenbart problemer, og han skulle blitt tatt rett av, skriver BBC-kommentator Phil McNulty.

Kalvin Phillips, som har slitt med skader gjennom 2021/22-sesongen, fikk behandling på benken, før han så resten av kampen fra sidelinjen i München.

Landslagssjef Gareth Southgate bekreftet i intervju etter kampen at Phillips hadde pådratt seg en lårhøne.

26-åringen, som har vært koblet til blant andre Manchester United og Manchester City denne sommeren, fikk se Tyskland ta ledelsen i åpningen av andre omgang. Etter en åpen og innholdsrik andreomgang, satte Jonas Hofmann inn 1-0 bak en svak Jordan Pickford fem minutter etter pause.

Mål: Hofmann (GER) 1-0 (51)

Tyskerne var det dominerende laget i store deler av andre omgang, men Jack Grealish satte fart på England. Et kvarter før slutt fikk England en gedigen mulighet da innbytteren serverte Harry Kane på bakerste stolpe. Tottenham-spissens avslutning ble stoppet av en strålende Manuel Neuer.

Fem minutter før slutt fikk England straffespark etter VAR-bruk da Nico Schlotterbeck felte Harry Kane. Den engelske superspissen satte sikkert inn utligningen til 1-1 med sitt 50. landslagsmål. Det ble kampens siste mål.

– Jeg elsker å score mål. Jeg har alltid elsket det, spesielt for landslaget. Jeg er glad for å kunne hjelpe laget, sier England-kaptein Harry Kane til Channel 4.

Straffe: Kane (ENG) 1-1 (88)

England ligger sist i Nations League-gruppen med ett poeng etter to kamper, mens Tyskland er nummer tre med to poeng. Italia topper gruppen med fire poeng etter å ha slått Ungarn 2-1 tirsdag kveld.