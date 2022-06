Tårene rant da han freste til politikerne: – Vi er sinte. Dette skulle aldri skjedd!

Senatsmedlemmene fikk det glatte lag da sønnen til et masseskytingsoffer inntok talerstolen.

Moren til Garnell Whitfield Jr. hadde vært innom sin ektemann og sjelevenn gjennom 68 år på pleiehjemmet, og skulle bare innom supermarkedet for å handle på vei hjem.

Men hun kom aldri hjem igjen.

For under handleturen på Tops Friendly Market Store gikk 18 år gamle Payton S. Gendron til angrep med en halvautomatisk rifle.

– Holdt oss sammen

Han skjøt og drepte ti personer, før han ble pågrepet av politiet.

En av dem var 86 år gamle Ruth Whitfield.

– Hun var personen som holdt oss sammen. Helt sikkert på samme måte som din mor gjør for din familie, sa sønnen Garnell Whitfield Jr., da han talte til medlemmer av justiskomiteen i Senatet tirsdag.

TIL ANGREP: Gjerningspersonen var i besittelse av en halvautomatisk rifle da han gikk til angrep på supermarkedet. Foto: Matt Rourke / AP / NTB

Flere av de etterlatte etter masseskytingene i Buffalo og på barneskolen Robb Elementary i Uvalde i delstaten Texas var invitert til justiskomiteen for å fortelle sine historier.

Whitfield Jr. sine ord gjorde sterkt inntrykk på politikerne.

– At hun ble revet bort fra oss av noen med så mye hat i seg er vanskelig å forstå, og enda vanskeligere å leve med, sa han.

Knallhardt budskap

For familien er det mange følelser som har gått igjen de siste ukene. Sorg, smerte og fortvilelse.

– Vi er mer enn bare lei oss. Vi er sinte. Dette skulle aldri ha skjedd!

Så kom han med et knallhardt budskap til justiskomiteens budskap.

– Jeg vil at dere skal se for dere ansiktene til deres egne mødre, mens dere ser på min mor. Så kan dere spørre dere selv: Er det virkelig ingenting vi kan gjøre? Er det ingenting dere personlig kan gjøre, og er villige til å gjøre for å stoppe den hvite overherremakten og den terrorismen den inspirerer til?

Skrev manifest

Samtlige av ofrene etter supermarkedskytingen i Buffalo var afroamerikanere. Gjerningspersonen skal ha skrevet et manifest, hvor han beskrev seg selv som en etnisk nasjonalist som mener at hvite mennesker er mer verdt enn andre.

BREIVIK-INSPIRERT: Den 18 år gamle gjerningsmannen skrev i sitt manifest at han var inspirert av blant andre Anders Behring Breivik. Foto: Brendan McDermid / Reuters / NTB

– Hvis dere ikke har tenkt å gjøre noe med dette, så ber jeg dere – med all respekt, om å si fra dere deres posisjoner til noen som er villige til det, avsluttet Whitfield Jr.

Debatten om å gjøre noe med våpenlovene i USA har for alvor blusset opp igjen etter masseskytingene i Buffalo og Uvalde.

– Blodbad

President Joe Biden har også tryglet Kongressen om å handle.

– Nok er nok, gjentok han flere ganger og sa at våpenvolden har forvandlet landets skoler, supermarkeder og andre normale oppholdssteder til dødsmarker.

FÅTT NOK: USAs president Joe Biden kom med en tordentale etter flere brutale masseskytinger på kort tid. Foto: Kevin Dietsch / AFP / NTB

– Hvor mange flere blodbad er vi villige til å godta, spurte presidenten retorisk i en direktesendt TV-tale fra Det hvite hus torsdag i forrige uke.

Våpendebatten blir trolig et av de viktigste temaene under høstens mellomvalg i USA. Da står nemlig alle setene i Kongressen på valg.

Hvem som får flertall, vil mest sannsynlig avgjøre hvorvidt det blir noen faktisk endring av de omstridte våpenlovene.