Van Gaal sender nytt stikk mot gamlesjefen

Se Wales-Nederland på TV 2 Sport Premium 2 og Play onsdag fra kl. 20.30.

Da det ble spekulert på at Erik ten Hag kunne bli ny Manchester United-manager, gikk Louis van Gaal ut og advarte den daværende Ajax-treneren.

Van Gaal, som hadde styringen på Old Trafford fra 2014 til 2016, mente United var en kommersiell klubb, og rådet ten Hag til å velge en «fotballklubb».

Ten Hag hørte imidlertid ikke på van Gaal. Nylig ble han presentert som ny manager i Manchester United.

ENDTE MED SPARKEN: Ed Woodward (t.h.) kunne presentere Louis van Gaal som ny Manchester United i 2014, men to år senere var det slutt. Foto: Manchester United

Før onsdagens Nations League-møte med Wales ble den nåværende landslagssjefen til Nederland spurt om klubbvalget til ten Hag.

Utskjelt direktør

Da sendte van Gaal et nytt stikk i retning gamlesjefen.

– Det er en ny ledelse nå. Det var Ed Woodward, men nå er det Richard Arnold. Det kan utgjøre en forskjell, sier Nederlands landslagssjef.

Utskjelte Woodward var ferdig som United-direktør i februar tidligere i år.

I 2020 ble Woodward kalt for et «ondt geni» av van Gaal, som la skylden på Manchester United-direktøren for at han ikke fikk mer enn to år i klubben.

Internett koker over: Får United-direktøren beskjed om å sparke Mourinho her?

Også Manchester United-fans har vært svært misfornøyde med Ed Woodward, som har ledet klubben i den vanskelige perioden etter Sir Alex Ferguson. I 2020 vandaliserte noen Manchester United-supportere hjemmet til direktøren.

United-koblet nederlender

Erik ten Hag har startet jobben med å gjenreise Manchester United. Spillere som Juan Mata, Paul Pogba, Nemanja Matic, Lee Grant, Jesse Lingard og Edinson Cavani er alle bekreftet ferdige i den engelske storklubben.

Blant spillerne som kobles til United er Ajax-stopper Jurriën Timber.

– En spiller med hans kvaliteter kan spille i Premier League, men jeg vet ikke om han er klar til å ta det steget nå. Han må ha spilletid, sier van Gaal om gamleklubbens angivelige interesse for den 20 år gamle forsvarsspilleren.

RYKTES TIL UNITED: Jurriën Timber (t.h.), her i duell med Norges Morten Thorsby, kobles til Manchester United og Erik ten Hag. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

På pressekonferansen bekreftet også van Gaal at han hadde snakket med ten Hag etter at overgangen fra Ajax til Manchester United ble bekreftet.

– Vi får se hvordan det går. Han har mye selvtillit. Hvem er jeg til å vurdere ham? sier Louis van Gaal med et lurt smil.

Liverpool-stopper Virgil van Dijk har fått ferie og er ikke med mot Wales. Derfor er Stefan de Vrij kaptein mot waliserne onsdag, kunne van Gaal også opplyse.