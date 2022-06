Kriserammede SAS stupte på børsen etter dårlige nyheter

SAS-aksjen falt drøyt 14 prosent og endte på 64 øre. Fallet for det kriserammede flyselskapet kom etter at det tirsdag morgen ble klart at Sverige ikke vil gi selskapet mer penger. Dermed reduseres trolig den svenske statens eierandel i selskapet fra dagens nivå på 20 prosent.

Equinor toppet listen over de mest omsatte selskapene på hovedindeksen med en oppgang på 2,3 prosent til en sluttkurs på 355,80 kroner.

Nest mest omsatte Rec Silicon økte med 7,9 prosent, Yara på tredjeplass på omsetningslisten falt 2,5 prosent, mens Aker BP la på seg 0,4 prosent i tirsdagens handel.

Nordsjøolje ble tirsdag ettermiddag omsatt for 120 dollar fatet, en økning på en drøy prosent siden handelen startet natt til tirsdag.

På de toneangivende europeiske børsene var trenden svakere. FTSE 100-indeksen i London sto på stedet hvil tirsdag ettermiddag. Den tyske DAX-indeksen falt 0,6 prosent, og den franske CAC 40-indeksen falt med 0,7 prosent.