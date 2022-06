Satte trafikkrekord – så lang var ventetiden

For noen har sommerferien allerede startet, mens for de fleste er den like rundt hjørnet.

Så langt har imidlertid overskriftene vært preget av passkaos og enorme køer på europeiske flyplasser.

Flyselskapet KLM har nektet å fly passasjerer til flyplassen i Amsterdam fordi det ikke er folk. Det har resultert i kansellerte fly og stor frustrasjon hos mange.

Her hjemme har kaoset foreløpig uteblitt. I forrige uke sa kommunikasjonssjef Harald Nygaard Kvam ved Oslo lufthavn at de ikke tror Norge vil rammes av det samme kaoset man ser på de store flyplassene i Europa.

Hovedårsaken til det er at ved norske flyplasser har de ansatte blitt permittert, og ikke sagt opp, slik de har blitt ved for eksempel Schipol i Amsterdam.

Resultatet overrasker

På fredag kom den første virkelig store testen, da pinsehelgen sto for tur. Og resultatene overrasker.

Oslo lufthavn hadde fredag i forrige uke sin største trafikkdag siden 2019, med nærmere 100.000 reisende.

– Det fløt veldig godt, og den lengste køen vi hadde i sikkerhetskontrollen var på 7-8 minutter. Det er veldig raskt, sier pressevakt i Avinor Øystein Løwer til TV 2.

Nedgang i salget

Siden problemene man ser på europeiske flyplasser trolig ikke blir merkbart i stor grad i Norge, er det mellomlandinger som kan skape trøbbel for folk.

Det har Finn Reise sett en tydelig tendens av.

– Flere av våre byråer reviderer nå ned budsjettene på grunn av salgsnedgangen til flyplassene Schipol i Amsterdam, London Heathrow og Arlanda i Stockholm på grunn av salgsnedgangen på disse, sier kommersiell direktør Terje Berge til TV 2.

Han legger til at mange flyselskaper også har kapasitetsproblemer og har ikke lykkes i å skalere opp antall flyvninger som etterspørres.

Klar oppfordring

Til tross for at det kan tyde på at noen ønsker å styre unna kaosflyplassene, er det mange nordmenn som skal reise igjen for første gang på to år.

Løwer i Avinor roser nordmenn for å være flinke når de reiser.

– Nordmenn er generelt sett veldig handy og digitale. Vi er glad i å fikse ting selv, så passasjerene bidrar til at det flyter godt, sier Avinors pressevakt.

Løwer advarer derimot norske reisende om å la seg påvirke av kaoset man ser på andre flyplasser i Europa.

– Vår oppfordring er å ikke komme for tidlig. Kom når flyselskapet har sagt at du skal komme. Kommer du før, er det eneste du gjør å skape mer kø, sier han.