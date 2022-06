Ønsker VAR: – Hadde vært til stor hjelp

Med to seire over ØIF Arendal i sluttspillfinalen, er Elverum én seier unna å vinne for niende året på rad.

Lagene har møttes i tre oppgjør siden mai (NM-finale og sluttspillfinaler) hvor det har blitt delt ut fire røde kort (ett til Elverum og tre til ØIF) og det har vært håndgemeng.

– Det skal helst ikke være rødt kort i hver kamp. Det tar jo litt for mye fokus. Man kan alltids diskutere om det er det eller ei, men det er for mye, slår Lars Jakobsen fast. ØIF-spilleren fikk rødt kort under cupfinalen i mai.

Første sluttspill på tre år

– Vi er et lag som er best når vi har fokus på oss selv - det kan vi slå fast. Sånn sett passer det ikke oss at dette skjer, forteller Magnus Søndenå.

Søndenå barket sammen med Elverums Simen Holand Pettersen i andre finale. Først kastet Søndenå motstanderen i bakken, før en illsint Pettersen ønsket å hevne seg på Arendalsspilleren.

Både Pettersen og Søndenå ble utvist i to minutter. Etter kampen var de enige i at både basketaket og situasjonen etterpå var i overkant.

De siste to sluttspillene har blitt avlyst grunnet koronapandemien. Det tror spillerne har gitt ekstra tenning i lagene.

– Vi har ventet på sluttspillet i tre sesonger nå, så at det er litt ekstra temperatur tror jeg er naturlig, Så har det vært mye i semifinalen og i finalen for vår del, sier Kristian Rammel. Rammel har pådratt seg rødt kort i de to siste kampene.

Ønsker en VAR-løsning

De tre røde kortene som har blitt delt ut til spillerne på Arendals-laget har vært relativt like situasjoner: Forsvarsspilleren har taklet motspilleren som kommer opp på skudd i lufta.

– Jeg synes det er en tendens til at det er forsvarsspillerens ansvar at spillerne lander riktig. Det er veldig vanskelig, sier Jakobsen.

Dansken tror videodømming kan være en løsning.

– Jeg føler dommerne trenger litt hjelp. VAR, for eksempel, hadde vært til stor hjelp slik at de kan gå ut, se situasjonen, og bli hundre prosent sikker på at det er den riktige avgjørelsen. Der føler jeg at norsk håndball har litt å ta igjen, legger Jakobsen til.

I blant annet internasjonale mesterskap, Champions League og dansk liga har de innført videopåsyn.

– I TV-sendte kamper og store kamper har man muligheten til det. Kampene blir hardere og mer fysiske, og det blir vanskeligere for dommerne. Så det føler jeg er en ekstra hjelp, forteller Jakobsen.

Rammel er enig med lagkameraten.

– Reglene er jo der for en grunn - for å beskytte spillerne. Samtidig så er det en vanskelig balansegang for dommerne også med tanke på hvor mye ansvar forsvarsspilleren skal ha. Da kunne man hatt bruk for det. Uten tvil, sier linjespilleren.