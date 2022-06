Politiet advarer mot reisetips: – Kun én ting som holder

Med passkaoset ser feriedrømmen for tusenvis av nordmenn ut til å bli knust. For de mange som skulle ha fornyet passet i løpet av pandemien, er det ventetid på flere måneder. I Oslo-området er det ikke mulig å skaffe seg nytt pass før i november.

Det ser ikke ut til at Schengen-landene nærmer seg en enighet om hvordan man likevel kan reise uten pass, og politiet advarer nordmenn mot å ta sjansen.

Men den erfarne turisten og reiselivsjournalisten Odd Roar Lange mener det skal gå helt fint å reise i sommer, og det uten gyldig pass: Man må bare gjøre det på en litt gammeldags måte, og holde seg til Europa.

INTET PASS ELLER ID-KORT? Reiselivsjournalist Odd Roar Lange mener det er mulig å reise likevel – men politiet advarer. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Hvis du skal utenfor Schengen-området, altså utenfor Europa, da er løpet kjørt. Da kan du ikke reise uten pass. Så må vi huske på at Storbritannia ikke er med i Schengen lenger, det er heller ikke Tyrkia, sier Lange.

Med de unntakene er likevel mulighetene mange. Det er bare viktig å huske på noen punkter om det skal gå greit å komme inn i land uten pass, mener Lange.

Lag en mappe med alle reisedokumenter, på papir.

Skriv ut flybilletter og reiseinformasjon både for utreise og retur og legg i mappen.

Ta med kvittering for hotellbestillingen som viser adresse og varighet for oppholdet.

Ta med annen dokumentasjon som viser identitet, som førerkort og bankkort med bilde.

Ta gjerne med det gamle passet som har gått ut på dato.

– Dette viser at du er turist på ferie, og at du skal hjem igjen etter oppholdet. Ta med denne mappen og gå på den manuelle kontrollen på grensestasjonen, og forklar at du ikke har gyldig pass, at du er på ferie og når du skal returnere, forklarer Odd Roar Lange.

Han mener dette er bortimot uproblematisk i det nordlige Europa. Det kan by på litt større utfordringer om du skal til middelhavslandene, der kontrollen er litt strengere. I disse landene lever de med betydelig mer illegal innvandring og er litt tøffere i klypa. Men også her skal dette gå bra for en norsk familie på ferie, mener Lange.

OGSÅ SYDEN ER MULIG: Patalavaca sørvest på Gran Canaria. Foto: Arill Riise / TV 2

– Nordmenn er populære turister i Europa, og blir alltid tatt godt i mot, sier han, men minner om noen huskeregler for at det skal gå så glatt som mulig.

Oppfør deg høflig og ordentlig, og ta deg god tid.

Kan du noen ord som «God dag» og «takk» på spansk, fransk eller italiensk, vil det hjelpe.

Smil.

– Da skal det mye til om du blir sendt hjem igjen, da kommer du inn i det landet du skal feriere i. Og når oppholdet er over, kommer du deg selvfølgelig også trygt hjem igjen. Dette skal gå bra, mener Lange.

Men Politidirektoratet advarer mot å følge rådene om å reise passløst i Europa. Avdelingsdirektør Bjørn Vandvik sier at det er kun ett dokument som holder, og det er pass. Eller i det minste ID-kort.

– Politiet vil ikke anbefale noen å reise ut av landet uten et gyldig identitetsdokument. For norske statsborgere så er det enten et pass eller et nasjonalt ID-kort, sier Vandvik.