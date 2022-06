Elyounoussi avslører Southampton-samtaler, men fremtiden er uviss: – Vi jobber med flere ting

«Moi» er i sin beste alder. Med kun ett år igjen av kontrakten med Premier League-klubben Southampton, vil han sannsynligvis signere en av karrierens viktigste avtaler i løpet av de neste månedene.

Den neste kontrakten han skriver under på, vil trolig både strekke seg inn i 30-årene, i tillegg til at det vil legge premissene for både lønn og sportslig nivå i karrierens siste halvdel.

Da passer det bra at «Moi» har levert en sesong som gir ham langt bedre forhandlingskort enn han ville hatt for et år siden.

På det tidspunktet kom han tilbake fra utlån i Celtic med forventninger om at han neppe ville bli satset på i Southampton. En kanonstart på sesongen snudde situasjonen, og nå står Elyounoussi med 30 kamper i Premier League og totalt åtte mål og fire målgivende pasninger for «Saints».

Ifølge TV 2s opplysninger har Southampton signalisert til Elyounoussi at han er blant spillerne de ønsker å forlenge kontrakten til. Dette går spilleren selv langt i å bekrefte.

– Vi er i en dialog, sier den norske landslagsvingen til TV 2.

– Hva legger du i det?

– Vi har snakket en stund. Det har bare vært startfasen, kan du si. Jeg har alltid sagt at jeg trives i Southampton, det er en fantastisk klubb. Familien trives godt. Vi får se hva vi lander på. Jeg har ikke hele bildet ennå, sier Elyounoussi.

Agenten jobber på spreng

For selv om en ny langtidskontrakt med Southampton er attraktivt både sportslig og økonomisk – hans nåværende femårsavtale har en totalverdi på rundt 150 millioner kroner – har ikke Elyounoussi-leiren hastverk med å skrive under.

Ifølge TV 2s opplysninger har flere klubber vist konkret interesse for 27-åringen den siste tiden. Det har blant annet vært snakk om lukrative kontrakter i USA samt mer sportslig attraktive henvendelser fra Italia og andre topp fem-ligaer.

Elyounoussi er åpen om at det ikke bare er Southampton som er aktuelt.

– Vi jobber med flere ting samtidig, sier han.

– Hva da?

– Det får du ta med agenten min. Han er vanskelig å få tak i akkurat nå. Han er og reiser litt rundt, sier Elyounoussi.

Mannen han refererer til, er den svenske fotballagenten Ferhat Cifci, som han har jobbet med i flere år.

– Vi har en bra dialog med Southampton. De vil naturligvis forlenge kontrakten hans. Ballen er rundt og alt kan skje i fotball, sier Cifci til TV 2.

Det var Cifci som tok seg av forhandlingene om den lukrative femårskontrakten med Southampton i 2018.

PL-interesse vil påvirke

TV 2 er kjent med at Leicester har ymtet frempå om en mulig interesse for Elyounoussi, men det er foreløpig ikke konkret nok til å fastslå at Premier League-klubben blir en faktor i spillet rundt ham i sommer.

Eventuelle fremstøt fra andre Premier League-klubber vil naturligvis påvirke konkurransesituasjonen rundt «Moi» ettersom de gjerne er i stand til å betale bedre lønninger enn samtlige klubber fra andre europeiske topp fem-ligaer bortsett fra de tre-fire beste i hvert land.

Elyounoussi varsler at han kommer til å blande seg mer inn i diskusjonene om egen fremtid etter de to gjenværende landskampene mot Slovenia og Sverige denne uken.

– Akkurat nå har det vært fullt fokus på landslaget. Jeg har sagt at jeg ikke vil være så mye involvert akkurat nå. Det kan jeg gjøre til neste uke når vi er ferdig her, sier «Moi» og avslutter:

– Vi får se hva det ender opp med.