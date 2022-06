Flere tjenester fra Telenor nede

Nettsiden og tjenester for bedriftskunder i Telenor er nede. Selskapet opplyser at de jobber med å rette feilen, men vet ikke når det skjer.

Flere kunder opplevde tirsdag ettermiddag at Telenors tjenester var nede. Kommunikasjonssjef Magnus Line bekrefter overfor NTB at selskapet har problemer med Telenor.no og tjenester for bedriftskunder.

– Vi registrerte feilen i 14-tiden. Vi har teknikere som jobber med å rette feilen, men vi kan ikke anslå når det skjer, sier Line.

Han opplyser videre at de foreløpig ikke vet årsaken til problemene.

Også Facebook, Instagram og Messenger rapporterte om problemer tirsdag ettermiddag, ifølge nettsiden Downdetector. I 15.30-tiden har feilmeldingene for disse nettsidene gått kraftig ned.

– Vi opplever fortsatt ustabilitet. Noen kunder kommer seg inn, mens andre fortsatt sliter. Så vi kan ikke friskmelde situasjonen enda, sier Line til NTB samme tid.