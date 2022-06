King og Solbakken advarer: – Noen får «Barcelona-syken»

De har begge oppnådd noe av det aller ypperste en norsk fotballspiller kan oppnå: Ståle Solbakken fikk med seg 57 landskamper for Norge og er nå landslagssjef, mens Joshua King er landslagsspiller og har lagt bak seg en årrekke i Premier League.

King vokste opp på Oslos østkant – og minnes fortsatt timene på løkka. Nå frykter 30-åringen at leken er i ferd med å forsvinne ut av fotballen.

– Hvis jeg er hjemme på Romsås, så hender det at jeg kjører forbi fotballbanen. Men på banen der har jeg ikke sett en guttunge som leker med ball på mange år. Hvis jeg ringte gutta mine da jeg vokste opp, og foreldrene sa de ikke var hjemme, så visste jeg hvor de var: Kenneth var et sted og spilte fotball, Dennis var et sted og nestemann var et sted. Den generasjonen er borte nå, og det er litt trist, sier Joshua King.

Underveis i den pågående landslagssamlingen har King fått med seg TV 2s artikkelserie «Kampen om fotballtalentene» – og nå mener både han og landslagssjef Ståle Solbakken at leken er i ferd med å bli fjernet fra fotballen.

Det tror Ståle Solbakken kan gi en negativ konsekvens. TV 2 har i løpet av de siste ukene satt fokus på såkalte fotballakademier, som blant annet tar med barn ned i tiårsalderen for matching utenlands.

– Jeg tror noen kan få den «Barcelona-syken» som jeg kaller det. Det kan bli en fryktelig nedtur å skulle spille på et annetlag i en klubb når du har vært ute og reist og spilt i store europeiske turneringer som barn. Det trenger for så vidt ikke å være noe galt akkurat det, men jeg er veldig trygg på at vi kan produsere spillere på det aller høyeste nivået med den norske barnefotball-modellen, sier Solbakken.

Lot seg glede over dansk regel

Han bor selv i Danmark, der han fra basen sin i København har blitt kjent med hvordan danskene gjør det i barne- og ungdomsfotballen. Han minnes godt en tur han tok til en kamp i barnefotballen.

– Den beste regelen jeg så i Danmark, var at de gærne foreldrene på sidelinja som ropte på det ene og andre ble presentert for en pengebøsse de måtte putte penger på som bot for usportslig opptreden, sier Solbakken.

Han er tydelig på at det er barnas motivasjon som må være avgjørende – og ikke foreldrenes ønsker på vegne av barna.

– Den bøssen var et sterkt signal om å slappe av litt, sier Solbakken.

Selv startet Joshua King opp en egen, gratis fotballskole i fjor. Der var han tydelig på at foreldrene måtte holde seg på avstand: Dette skulle være barnas dag.

– Foreldrene fikk ikke komme inn på feltet, og slik vil jeg egentlig ha det i år også, sier King.

Han lyser opp når han mimrer tilbake til fjoråret.

– Det beste med fotballskolen i fjor var å se ansiktene til barna. Det å se hvor glade de var, hvor mye de gledet seg til neste år og alt rundt, sier King.

I forrige uke var landslagsspiller Dennis Johnsen tydelig på at han mener norske lag bør toppe lagene langt tidligere. Han viste til lag i Nederland topper lagene allerede i åtteårsalderen.

Solbakken tror fasiten er mindre svart-hvit enn som så.

– Jeg har lest om andre nasjoner som går andre veien. Jeg føler at leken blir tatt bort for tidlig, blant annet i Nederland. Jeg tror det er en sannhet med modifikasjoner, som ofte blir banket i bordet som et bevis, at andre land gjør det og det, sier Solbakken.

Hans råd til et ungt talent som ønsker å bli god, er enkelt:

– Spill fotball i skolegården, på SFO i lag med kameratene eller ta med ballen og spill i lag med lagkameratene på fritida. Hvis 10-åringene synes det er morsomt å spille turneringer i utlandet er jeg ikke skeptisk til det, men jeg tror de 10-åringene like godt kunne spilt fire mot fire på Løkka, kost seg gløgg i hjel og blitt akkurat like gode av den grunn, sier Solbakken.

Overbevist om at kompiser kunne blitt proffer

I tillegg til å være skeptisk til at leken blir tatt bort fra barna, frykter Joshua King at økonomien i fotballen vil gjøre at Norge går glipp av talenter som gir opp fotballen.

Da landslagsspilleren startet opp fotballskolen sin i fjor, var han krystallklar på at den skulle være gratis å delta på.

– For meg er det en investering at man kan gi alle en mulighet, uavhengig av foreldrenes økonomi, til å følge den drømmen, fortalte King i et intervju med TV 2 i fjor.

Han er engasjert når temaet kommer på banen. King snakker nærmest på inn- og utpust.

– Jeg bare brenner for sånne ting. Når det kommer til folk som har det litt vanskeligere, både i livet generelt og økonomisk, så har jeg en slags «soft spot» for det. Hvis jeg kan bruke mitt navn og den jeg har blitt til i dag til å gjøre noe med det, så skulle det bare mangle at jeg hjelper, sier King.

Såkalte fotballakademier har nærmest blitt dagligdags de siste årene. TV 2 har fortalt historier om foreldre som bruker titusener av kroner for at barna sine skal bli fulgt opp av personlige trenere.

ENGASJERT: Landslagets Joshua King er engasjert når det kommer til barn som spiller fotball: Han frykter det skal bli for dyrt og har selv gått i bresjen med en gratis fotballskole. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Da Joshua King vokste opp, slet flere av hans kamerater med økonomien. Nå er han skeptisk til den nye trenden der lommeboka kan bli avgjørende.

– Jeg synes det er kjipt. For jeg er ganske sikker på at flere av de som jeg spilte med eller mot på min alder kunne blitt fotballspillere enten i Eliteserien, Championship eller i utlandet om de hadde hatt den samme støtten fra foreldrene som jeg hadde. Eller nummer to: At de følte den samme kjærligheten til fotball som de andre som fikk være med på alt, sier King.

Tror mentaliteten er avgjørende

Han tror nemlig at en konsekvens av å bli utelatt på grunn av økonomi, er at folk gir opp.

– Jeg tror ikke nødvendigvis det er pengene som avgjør om du blir god eller ikke, men hvis noen av kompisene dine får dra på fotballskole, noen får være med på det fotballaget og noen får dra på cuper i Sverige, Danmark og England og du er den eneste som ikke får det: Da tror jeg du kan miste litt av kjærligheten og gleden til å fortsette med det du faktisk liker, sier King.

Han frykter at konsekvensen kan bli at barna gir blaffen i fotball – og heller begynner med «tull», som han omtaler det som.

På spørsmål om det er like lett for fattige og rike å bli gode til å spille fotball i Norge, er King tydelig: Det handler først og fremst om deg selv.

– Jeg tror det kommer litt an på mentaliteten. Hvis noen av gutta mine skulle ta seg en fest da de var yngre, så var jeg alltid den personen som gikk og trente selv først. Om det snødde eller regnet på banen, så var jeg der med kjeglene mine. Det talentet jeg hadde da jeg var yngre, var at jeg var rask. Resten er trent. Jeg kjenner ikke mange fotballspillere som trener mer enn meg, sier King.

Positiv til differensiering

Selv om landslagssjef Ståle Solbakken er klar på at han ønsker å ha med flest mulig lengst mulig, er han positiv og klar på at selv de flinkeste må få utfordringer på trening og i kamp.

Men det mener han er fullt mulig uten spesialiserte akademier og dyre utenlandsturer.

– Jeg har stor tro på mangfold og det å ha med flest mulig lengst mulig. Det utelukker jo ikke at man kan differensiere innenfor aldersgrupper slik at alle kan få utfordringer. Jeg har ikke noe tro på at barn skal bli «proff» i en alder av ni år, sier Solbakken.

- KAN BLI GOD UANSETT: Landslagssjef Ståle Solbakken er overbevist om at du ikke må gå på et fotballakademi for å kunne bli en norsk fotballstjerne. Foto: Vegard Grøtt / BILDBYRÅN

Joshua King – på sin side – er imidlertid mer positiv til tidlig matching. Han mener også at barn har godt av å skjønne tidlig at fotball til syvende og sist blir til en konkurranse.

– Jeg husker da jeg skulle prøvespille for Manchester United. Jeg var så nervøs! Men da jeg kom hjem var jeg sånn «hæ, jeg takler jo det nivået». Det fikk meg til å åpne opp øynene mine og innse at jeg kunne leve av fotballen, sier han.

Men Joshua King er tydelig på at de økonomiske forskjellene ikke må bli for store i fotballen. I fjor samlet han derfor 200 barn til fotballskole. I år er målet 500 barn. Hans håp er at fotballskolen bare skal bli større og større og etter hvert dekke et behov som unger per dags dato kanskje må betale for.



– Jeg håper at andre henger seg på. Om jeg fikk det som jeg ville, skulle vi hatt et gratis fotballakademi i uka eller i helgene. Vi håper å komme oss dit, men foreløpig har vi ikke de ressursene, sier Joshua King.