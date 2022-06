Lørenskog-saken: Politiet undersøker spor i Finland

Misbruk av identiteten til sørlendingen Ole Henrik Golf har vært et sentralt spor i Lørenskog-saken. Nå bekrefter politiet at de gjør undersøkelser opp mot en straffesak i Finland.

– Politiet er kjent med den finske straffesaken og har vært i kontakt med finsk politi for å avklare om opplysningene har relevans til Lørenskog-saken, opplyser politiinspektør Gjermund Hanssen.

Etter det TV 2 forstår dreier det seg om en omfattende straffesak i Finland der politiet skal ha avdekket misbruk av identiteten til Ole Henrik Golf.

– Foreløpig er det lite som tyder på at den har en konkret knytning til Lørenskog-saken, men vi gjør naturligvis nødvendige undersøkelser for å avklare dette nærmere.

BEKREFTER UNDERSØKELSER: Påtaleansvarlig i Lørenskog-saken, Gjermund Hanssen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Golf har ingenting med den finske saken å gjøre, utover at identiteten hans skal være misbrukt.

Han er for lengst sjekket ut av Lørenskog-saken også, men i november havnet han på politiets radar da de jobbet med den da topphemmelige forsvinningssaken.

Hovedhypotesen var at Anne-Elisabeth Hagen var blitt kidnappet.

Ba om hjelp

Blant tiltakene politiet iverksatte var hemmelig avlytting av Golf.

Bakgrunnen for mistanken mot ham, var at identiteten hans var blitt misbrukt til å opprette kontoer på kryptobørser som knyttes til forsvinningen.

De fant imidlertid raskt ut at identiteten hans var blitt stjålet og dermed ble han sjekket ut av saken.

STJÅLET: En kopi av passet til Ole Henrik Golf er solgt på det mørke nettet. Foto: Politiet

I november i fjor gikk politiet, i samråd med Golf selv, ut med hans identitet og ba om hjelp fra personer som har opplysninger om det kopierte passet hans.

I tillegg ba de om opplysninger fra alle som har vært borti følgende e-post og telefonnummer:

ohgolf@mail.com

+47 407 45 668

Tre salg

En sentral oppgave for politiet har hele tiden vært å finne ut hvem som kjøpte en kopi av sørlendingens pass på det mørke nettet.

Etterforskningen har avdekket at passet, som er utstedt i april 2013, er solgt på det mørke nettet tre ganger.

Hansa Market den 14. januar 2016

Dream Market den 26. desember 2017

Ukjent markedsplass på det mørke nettet den 7. juni 2018

En måned etter det siste salget politiet kjenner til, opprettet noen e-postadressen ohgolf@mail.com. Samtidig, i tidsrommet mellom 7. og 9. juli i 2018, ble e-posten brukt til å registrere kontoer på vekslingsbørsene KuCoin, Binance og Huobi.

I tillegg er Golfs forretningsadresse i Mandal benyttet: Store Elvegate 16A.

Dersom politiet klarer å kartlegge alle som har vært i besittelse av identiteten, må gjerningspersonene i Hagen-saken nødvendigvis være blant navnene, mener politiet.

Golf ble selv tatt inn til avhør 6. desember i 2018, en måned etter forsvinningen. Det skjedde da han landet på Gardermoen etter å ha vært på en konferanse i Finland.

I et tidligere intervju med TV 2 har han selv åpnet for at han ikke er tilfeldig utvalgt av gjerningspersonene.

Holden: – Interessant

Tom Hagen, som stadig er siktet for drap eller medvirkning til drap, forsvares av Svein Holden. Han sier følgende om disse opplysningene:

– Dette er absolutt interessant. Jeg er glad for at politiet følger opp dette.

FORSVARER: Advokat Svein Holden representerer Tom Hagen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Politiadvokat Hanssen mener at opplysningen er med på å utfylle det totale bildet rundt spredning og misbruk av Golfs identitet.

– Som vi har uttalt tidligere tegnes det ikke noe bilde av at identiteten er misbrukt i noen særlig større grad enn det vi hadde oversikt over før vi gikk ut med etterlysningen, men dette arbeidet pågår fortløpende, sier Hanssen.

Politiet har i lang tid samlet ressursene sine i det såkalte kryptosporet. De jobber også med å spore om sim-kortet som er knyttet til et mobilnummer de mener er brukt i forbindelse med forsvinningen.