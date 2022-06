VM i fare for Warholm

Skaden til Karsten Warholm (26) kan medføre at han går glipp av VM.

Se skadesituasjonen øverst!

Karsten Warholm pådro seg en hamstringskade under Diamond League-stevnet i Rabat søndag. Ulsteinvikingen kom seg kun over én hekk før 26-åringen tok seg til baksiden av låret.

Nå står VM i fare, skriver VG. Warholm ble undersøkt av legen Thomas Torgalsen på Olympiatoppen tirsdag.

– Det er ikke hundre prosent sikkert, nei. Men det er et realistisk mål, og så alle parter være klar over at det ikke kan gå, sier Torgalsen på spørsmål om Warholm kan delta i VM i Eugene 15.-24. juli.

Skaden betyr naturligvis også at Warholm går glipp av Bislett Games 16. juni.

Videre sier legen at Warholms skade ikke er av den alvorlige sorten. Det er snakk om en skade på bicepsmuskelen i høyre lår.

– Det er kanskje den mest vanlige sprintskaden. Jeg har sett den mange ganger, sier Thomas Torgalsen.

Warholm har to VM-gull. Ett fra London i 2017 og ett fra Doha i 2019.