Nyheten slo ned som en liten bombe i det norske bilmarkedet i juli 2020: Mitsubishi erklærte at de skulle trekke seg ut av Europa, dermed også ut av Norge.

Det kom etter mange år med godt salg her hjemme. Outlander PHEV var verdens første ladbare hybrid-SUV da den kom på markedet og Norges mest solgte bil i klassen i år etter år.

Nå spøkte det altså for fremtiden. Men på høsten samme år kom kontrabeskjeden. Mitsubishi skulle satse videre, uten Outlander. I stedet lanserte de den ladbare hybriden Eclipse Cross.

Debuterer i september

Nå er den sammen med pickupen L200 eneste nye Mitsubishi du kan kjøpe her hjemme. Men fra våren neste år kan det bli en endring på det.

Nå bekrefter nemlig Mitsubishi at de skal komme med en helt ny ASX, med fem bensinkombinasjoner og elektrifiserte drivlinjer, utviklet for Europa.

Bilen skal avdukes i september og kommer i salg våren 2023.

Første generasjon ASX var en storselger i Norge, inntil den havnet i skyggen av ladbare Outlander.

Ladbar hybrid

Dermed gjør også et velkjent Mitsubishi-navn comeback. Første generasjon ASX var en stor salgssuksess her hjemme i flere år. I 2011 var den for eksempel Norges mest solgte firehjulstrekker. Kombinasjonen av 4x4, hyggelig pris og relativt god plass, hentet mange kjøpere til merket. Så havnet ASX solid i skyggen av Outlander da den kom i ladbar utgave – før bilen forsvant pent og stille ut. Bilen ble faset ut i 2018, de siste nybilene ble registrert i første halvdel av 2019.

Nykommeren trekker veksler på at Mitsubishi er i allianse med Renault og Nissan. Den skal baseres på samme plattform som modeller fra dem, og produseres i Frankrike. På den måten får Mitsubishi en bil skreddersydd for Europa, til en helt annen kostnad enn om de skulle ha utviklet den på egenhånd.

Mitsubishi har akkurat bekreftet hvilke drivlinjer bilen kommer med. I tillegg til bensinmotorer og tradisjonell hybrid-drivlinje, blir den også ladbar hybrid. For det norske markedet er nok det den klart mest interessante løsningen.

Dette er første smakebit på kommende ASX, i september skal vi få se den for første gang.

Hevde seg i Norge?

Denne drivlinjen kombinerer en 1.6-liters bensinmotor med to elektriske motorer og 10.5 kWt batteri. Mitsubishi sier ikke noe om rekkevidde ennå, men vi er neppe langt fra virkeligheten hvis vi gjetter at den vil klare rundt 50-60 kilometer på strøm.

Vi skal altså få se produksjonsklar bil i september. Hvor bra nykommeren vil klare å hevde seg i det norske markedet, kommer nok mye an på utviklingen for de ladbare hybridene fremover.

Etter flere år med høyt salg, har det buttet skikkelig imot for bilklassen i år. Det kan nok skyldes både nye avgifter fra nyttår og at leveringstid på flere modeller. Men samtidig ser vi at elbil blir førstevalget for stadig flere norske nybilkjøpere nå.

