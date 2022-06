Sykkelstjerner hardt ut mot Nadal: – Ville blitt stemplet som dopet

– Det er bedre at du ikke vet det, sa Rafael Nadal lattermildt på Eurosports spørsmål om hvor mange injeksjoner det hadde blitt under Roland-Garros.

Den spanske tennisstjernen var ærlig på at han ikke kunne spilt turneringen, som endte med finaleseier mot Casper Ruud søndag, uten injeksjoner mot smertene han lenge har slitt med i foten.

Nadals sprøytebruk har utløst reaksjoner fra franske sykkelprofiler.

– Dagens helter, skriver Thibaut Pinot sarkastisk på Twitter.

REAGERER: Groupama-FDJs rytter Thibaut Pinot er kritisk til sprøytebruken til Rafael Nadal. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP

Trekker også frem Zlatan

Guillaume Martin mener det ville vært umulig å gjøre som Nadal i sykkel.

– Dersom du er syk eller skadet, sykler du ikke ritt. Det er slik jeg ser det av flere årsaker. For det første på grunn av helsen til utøverne, og langsiktig er jeg sikker på at det ikke kommer til å være bra for Nadals ankel. Medikamenter, og spesielt injeksjoner, har ikke bare en helbredende effekt. Det kan sikkert kunne forbedre ytelsen, for du kan presse deg helt til grensen, sier han til L'Équipe.

Cofidis-rytteren trekker også frem fotballstjernen Zlatan Ibrahimovic, som nylig fortalte om 20 injeksjoner i kneet på vei mot Milans Serie A-tittel.

– Det er allerede forbudt for syklister, men selv om det ikke var tilfelle, ville alle stemplet dem som dopet på grunn av sykkelsportens historie, sier Martin.

UT MOT NADAL OG ZLATAN: Guillaume Martin mener injeksjonene som er vanlige i andre idretter gir utøverne mulighet til å presse seg enda lengre. Foto: LUCA BETTINI / AFP

– Nadal og Zlatan Ibrahimovic omtales som helter fordi de graver dypt og spiller med smerte, men de bruker stoffer for å kunne gjøre det. Samtidig blir vinnerne i sykkelsporten, spesielt i Tour de France, hele tiden anklaget for doping, sier Guillaume Martin.

Franskmannen mener idrettene burde ha like antidopingregler, der regelverket til Det internasjonale sykkelforbundet (UCI) burde vært et minimum.

– Nadal er prisverdig åpen

TV 2s sykkel- og antidopingekspert Mads Kaggestad mener syklistene heller bør konsentrere seg om egen idrett.

– Nadal er prisverdig åpen og forteller hvordan ting er, men hvis en syklist hadde sagt det samme, kan vi bare tenke oss overskriftene. Det ville blitt ramaskrik. Det er sikkert mulig, men ingen ville snakket høyt om det. Det er noe sykkel ikke tåler på grunn av alle skandalene som har belastet sporten, sier Kaggestad.

SPRØYTEHJELP: Både Zlatan Ibrahimovic (t.v.) og Rafael Nadal har nylig vært åpne om at de har tatt i bruk injeksjoner for å kunne prestere på idrettsbanen. Foto: AFP

– Jeg tror de kommer med disse utspillene fordi de lever under et regime som er veldig strengt. Hadde de gjort det samme og gått ut offentlig med det, ville det fått konsekvenser. De kunne aldri gjort det. Jeg tror de beste for syklistene ville vært å fokusere på de reglene de har, ikke hvilke tennis har, sier han.

Kaggestad mener sykkelsporten sannsynligvis har de strengeste antidopingreglene i internasjonal idrett.

– Etter alle skandalene har sykkel tatt tak og vært en foregangsidrett innen antidopingarbeid, sier Mads Kaggestad.