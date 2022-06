To skutt og drept på et supermarked i Tyskland

To personer ble tirsdag skutt og drept på et supermarked i Tyskland.

Like etter klokken 13 skal skudd ha blitt avfyrt på et supermarked i Schwalmstadt, opplyser politiet i Nordhessen på Twitter.

Like etter ble to personer funnet døde inne i butikken.

Det er på nåværende tidspunkt ikke noen indikasjoner på at forbipasserende og personer på offentlige steder er i fare, opplyser politiet.

I en pressemelding skriver det at bakgrunnen for hendelsen ikke er kjent, og at politiet er på stedet med flere enheter.