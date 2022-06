Tusenvis av norske kunder venter i spenning: Nå ser det lysere ut

– Jeg bestilte min bil samme dag som det ble åpnet for å kunne gjøre det – altså i starten av juni i fjor. Jeg hadde håpet å få bilen levert før jul. Men sånn ble det ikke. Det siste jeg hørte er at den skal leveres i løpet av juni. Det er da over ett år etter at jeg bestilte. Du kan trygt si at jeg er ganske overmoden for å få bil nå, sier Arve Brekkhus.

Han er en av kundene som har ventet lenge på sin BMW i4 M50 xDrive.

Vi vet at det er snakk om tusenvis av bestillinger i Norge. Så langt er det bare levert ut 650 biler.

Men det begynner å løsne litt. Bare i mai ble det nemlig registrert 323 biler.

Hodebry

Mangelen på chips – eller halvledere – har vært til hodebry for hele bilbransjen det siste året. Men nå ser det lysere ut på dette området. Produksjonen hos BMW er tilbake på normalt nivå.

BMW Norge har fortsatt en svært stor ordrebank på både BMW i4 og BMW iX. Men de månedlige produksjonskvotene, eksempelvis for BMW i4, er nå gjerne av større volum enn hva de har vært tidligere.

– Det er lys i tunellen hva gjelder halvlederproblematikken, men det er samtidig også en «fattig trøst» for de kundene som allerede har ventet lenge. Det vil fortsatt ta tid før vi er tilbake til kortere leveringstid og full tilgjengelighet på alt utstyr for alle modeller. Vi vet godt at vi utfordrer manges tålmodighet, sier kommunikasjonsdirektør hos BMW Norge, Marius Tegneby.

Basert på dagens situasjon anslår han at levering av i4, for de som bestiller nå, blir andre kvartal 2023. Det gjelder både M50 xDrive og 40 eDrive.

Sistnevnte er innstegsmodellen – med bakhjulsdrift, rekkevidde på opptil 590 kilometer og med en startpris på 512.620 kroner. M50 xDrive koster fra 602.620 kroner.

Dette blir et vanlig syn på norske veier det kommende året. Men ikke så fort som norske kunder skulle ønsket seg.

– Lys i tunnelen

Det er ikke halvlederproblematikken alene som påvirker den lange leveringstiden mange nå opplever. Både produksjon og logistikk (frakt) av en rekke komponenter fra underleverandører, er ringvirkningene av pandemien fortsatt utslagsgivende. Det er eksempelvis først nå nylig at Shanghai, som er et av verdens knutepunkt, har begynt å lette på restriksjonene etter to måneder med ny nedstengning. Det forplanter seg globalt.

Videre er krigen i Ukraina en tragisk faktor som spiller inn på mange plan.

– Jeg har full forståelse for at krigen og urolighetene i Europa gir store utfordringer, men skulle ønske at det var litt mer forutsigbar levering i forhold til bestillingstid, sier Brekkhus.

Kan leveres i år

Tre av de elektriske modellene til BMW og Mini trolig leveres i år, om du bestiller nå. Det er Mini Cooper SE, BMW iX3 og nyheten BMW i7 xDrive60.

Sistnevnte er den første virkelig luksus-elbilen fra BMW – nemlig el-utgaven av direktørbilen og flaggskipet 7-serie.

Planlagt lansering er allerede i november. Det er åpnet bestilling – med en startpris fra 1.169.000 kroner, eksklusiv moms.

i7 xDrive 60 har 544 hestekrefter og et maksimalt dreiemoment på 745 Nm. Sprinten fra 0-100 km/t gjøres unna på 4,7 sekunder og toppfarten nås ved 240 km/t.

Med et forbruk mellom 18,4 kWh til 19,6 kWh, avhengig av spesifikasjoner og utstyr, gir det en rekkevidde på 590 – 625 kilometer (WLTP).

Slik ser BMW nye, kompakte el-SUV ut. iX1 kommer neste år. Foto: Fabian Kirchbauer

Folkelig SUV

En mer aktuell bil for folk flest, er den nylig avdukede el-SUVen iX1. Den har xDrive firehjulsdrift og totalt 313 hestekrefter. Akselerasjonen fra stillestående til 100 km/t gjøres unna på 5,7 sekunder.

Det kombinerte, elektriske forbruket oppgis fra 17,3 til 18,4 kWh, mens rekkevidden er på 413 til 438 km i WLTP-syklusen, avhengig av bilens utstyr.

Startprisen er 479.000 kroner, og det forventes svært stor pågang. Produksjonsstarten planlegges til november og levering vil fortrinnsvis skje fra 2023.

Leveringstid elbiler BMW / Mini Ved bestilling nå, så er dette – med forbehold – antatt leveringskvartal for modellene til BMW Norge: MINI Cooper SE: Q3/22

BMW iX3: Q3/22

BMW iX xDrive40: Q3/22

BMW iX xDrive50: Q1/23

BMW iX M60: Q1/23

BMW i4 eDrive40: Q2/23

BMW i4 M50: Q2/23

BMW i7 xDrive60: Q4/22

BMW iX1: Q1/23 (Produksjonsstart november 2022).

