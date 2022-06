NFF med storsatsning: Kan ha løst fotballens millionproblem

– Alle vi som jobber med dette har bakgrunn fra fotballmiljøet. Derfor er vi godt kjent med problematikken, sier Klaus Tveita, daglig leder i GOE-Production.

Norske kunstgressbaner er et enormt miljøproblem.

Miljødirektoratet beregnet i 2018 at norske kunstgressbaner står for opp mot 1500 tonn tilførsel av plast til naturen hvert eneste år.

Mer miljøvennlige alternativer har blitt testet ut i flere år, men likevel har man til gode å finne gummigranulatets fullverdige erstatter.

LØSNINGEN? Klaus Tveita viser fram bjørkgranulatet til Eyvind Røst i Ready Fotball. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Mange klubber har brent seg. Det har vært misnøye, blant annet fordi alternativene har vært for glatte og spillerskader har oppstått, sier Alf Hansen, direktør for aktivitet og utvikling i NFF.

– I tillegg er det kostbart. Klubbene har ikke fått produktene de har blitt forespeilet. Det er dramatisk for klubber og kommuner, som investerer fire-fem millioner i kunstgressanlegg som skal vare i ti år, fortsetter Hansen.

Men nå kan løsningen være nær.

Først i verden

Rogalandsfirmaet til Tveita har gjennom flere år utviklet et splitter nytt granulat av stammen i bjørk. Ideen kommer fra teknologi brukt i oljebransjen.

SLIK SER DET UT: Bjørkgranulatet er en spin-off-teknologi fra oljeindustrien som er utviklet videre til å fungere som miljøvennlig innfyll i kunstgressbaner. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Våre forskere fant ut at det i prinsippet er de samme partiklene som gummigranulat, men i en annen form og størrelse, sier Tveita.

Randesund Idrettslag i Kristiansand ble i oktober første klubb i verden til å teste bjørkegranulat på kunstgresset sitt.

Granulatet har allerede blitt FIFA-godkjent for toppfotball og daglig leder Øystein Konradsen har latt seg begeistre.

– Vi er fortsatt entusiastiske, og har troen på at det kan bli en fullgod erstatning. Det hadde vært vanvittig moro. Både sand og olivenstein er ikke i nærheten, sier han.

MERKER IKKE FORSKJELL: – Det føles veldig likt som gummigranulat, men fordelen er at jeg ikke får det opp og inn i skoene, sier Thea Foss Gjertsen på Randesund J15. Foto: Terje Frøyland / TV 2

NFF har fulgt utviklingen nøye, og tilbakemeldingene fra sør er så gode at Norges Fotballforbund går inn med betydelige midler i en økt satsning.

– Det ser lovende ut, sier NFFs Hansen.

Fotballforbundet spytter nå inn drøye fem millioner kroner i prosjektet.

I første omgang er målet å teste produktet på ti baner over hele landet. De to første (foruten Sukkevann i Kristiansand) er på Jordal og Voksen i Oslo.

NFF-TOPP: Alf Hansen Foto: Heiko Junge / NTB

Flere baneeiere vil slutte seg til avtalen etter hvert slik at granulatet blir testet under forskjellig bruk og i forskjellige klimasoner.

I tillegg til tett oppfølging fra GOE-Production legges det opp til at både spillere og baneeiere skal gi systematiske tilbakemeldinger gjennom hele testperioden.

– Dette er veldig gøy å se. Her har man brukt teknologi fra olje til å lage miljøvennlige løsninger. I Oslo har vi sagt at vi ikke lenger skal bygge baner med gummigranulat. Nå er tiden inne for et ordentlig skifte. Litt av grunnen til det er for å pushe markedet, og si at at det ikke er noe alternativ å velge gamle løsninger, sier Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo (SV).

BLID: Omar Samy Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet i Oslo (SV) sier nei til gummigranulat på nye kunstgressbaner i hovedstaden og ønsker det nye forskningsprosjektet velkommen. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

Syretesten

Eyvind Røst har ansvaret for fotballanleggene i Ready. Han var først skeptisk til alternative granulatløsninger.

– Man hører mye rørt om forskjellige typer innfyll som for eksempel flyter opp, forklarer han.

MED I PROSJEKTET: Eyvind Røst i Ready Fotball. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Men da Oslo Kommune bestemte at det ikke lenger skulle være tillatt med gummigranulat på nye baner, måtte vi forholde oss til det. Vi ble kontaktet av Fotballforbundet, og syntes dette hørtes veldig spennende ut. Vi er en liten klubb, og vil ikke ha økonomiske muskler til å ordne opp i etterkant om noe går galt. Det å ha med oss NFF og bymiljøetaten i et forsøksprosjekt, gjør oss litt mer trygge, fortsetter Røst.

Den norske vinteren blir den store syretesten for det nye bjørkgranulatet.

De første rapportene fra Kristiansand sies imidlertid å være lovende også når det gjelder helårsdrift.

– Det at produktet tåler helårsdrift over år, er en av de viktigste parameterne vi må følge med på, sier Hansen i NFF om veien videre.