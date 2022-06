Kreftstudie vekker oppsikt: – Gråt på scenen

Under kreftkongressen ASCO i Chicago i pinsehelgen la amerikanske forskere frem en studie som har fått mye oppmerksomhet.

Gjennom immunterapi ble 14 av 14 pasienter med en spesifikk form for endetarmskreft fullstendig kreftfrie. Det har vekket oppmerksomhet, også i Norge.

– Den unge kreftlegen som la det frem gråt på scenen. Det var sterkt å se, sier Anne Hansen Ree til TV 2.

Ree er overlege ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og professor ved Universitetet i Oslo, og deltok selv på kongressen hvor studien ble lagt frem.

Hun mener studien er banebrytende, også for behandlingen av norske pasienter.

Bedre livskvalitet

Pasientene i studien hadde såkalt lokalavansert endetarmskreft.

FORSKER: Anne Hansen Ree har selv forsket på kreftbehandling. Foto: UiO

– Det betyr at det er endetarmskreft som er i ferd med å spre seg, men ikke har gjort det ennå. De har høy risiko for spredning, og trenger mye terapi, sier Ree.

Felles for forskningspasientene var også at de hadde en svulst som lett ble «gjenkjent» av immunsystemet. Det gjør immunterapi effektivt.

Vanligvis får disse pasientene omfattende behandling bestående av strålebehandling, etterfulgt av cellegift og en stor operasjon. Kombinasjonen kan gi store bivirkninger for resten av livet.

Blant bivirkningene er nedsatt tarm- og blærefunksjon, samt nedsatt seksuell funksjon.

Mer skånsom behandling

Immunterapi gir imidlertid betydelig mindre bivirkninger, som i tillegg er forbigående.

– Etter en stund vil det sannsynligvis bli som om de aldri har hatt behandling. Den er mye mer skånsom, sier Ree.

Fakta: Immunterapi Immunterapi kalles også biologisk terapi og er en type behandling som stimulerer kroppens naturlige forsvarsmekanismer i kampen mot kreft, men også ved andre sykdommer som astma. Den bruker substanser laget av kroppen eller i et laboratorium for å bedre eller gjenopprette immunsystemets funksjon. Kilde: NHI.no

Hun antyder at studien vil kunne gi en bedre og mer skånsom kreftbehandling for omtrent 20 nordmenn hvert år, som vil være kvalifisert for behandlingen.

– Dette er en direkte konsekvens av at vi forsker hele tiden for pasientene våre, og at pasienter blir med på studier. Det er med på å utvikle kunnskap.

– Var helt utenkelig

Selv om studien er liten, mener professoren at resultatene er over forventning.

– At svulsten til 14 av 14 forsvant skjer på en måte bare ikke, men så har det skjedd. For fem år siden var det helt utenkelig. Vi hadde ikke kunnskapen og medisinene.

Riktig nok holdes mulighetene åpen for at pasientene kan få tilbakefall, og de observeres derfor videre.

– Hvis de ikke har fått tilbakefall om et års tid så er det veldig sterke data, mener Ree.

CELLEGIFT: Med immunterapi kan enkelte kreftpasienter slippe behandling med cellegift, samt stråling og operasjon. Foto: Matt Rourke / AP Photo / NTB

Må godkjennes

For at norske pasienter skal få nytte av forskningsresultatene, må behandlingsmåten godkjennes av NGICG, som er den norske faggruppen for tarmkreft.

Eva Hofsli, førsteamanuensis ved NTNU og overlege ved St. Olavs hospital, er medlem i faggruppen og mener en godkjenning er sannsynlig.

– Dette er ekstremt gode, lovende resultater. Med så gode resultater vil vi selvfølgelig ta en diskusjon i faggruppa og komme med en anbefaling. For å anbefale en sånn behandling for de kvalifiserte, så må vi få godkjenning fra beslutningsforum, men det vil nok være relativt greit å få godkjent det her, sier Hofsli til TV 2.

Behandling med immunterapi er relativt dyrt, men Hofsli understreker at det vil gjelde ganske få pasienter i Norge.

– Men det her er såpass gode resultater at det er veldig fristende å endre behandlingsrutinene vi har.