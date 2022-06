Slo Carlsen i armageddon: – Skandaløst åpningsvalg

AKKURAT NÅ: Se intervju med Tari og de resterende oppgjørene på TV 2 Sport 2 og TV 2 Play.

Det ble både klubb- og landsoppgjør i syvende runde av Norway Chess. Magnus Carlsen møtte 22 år gamle Aryan Tari med de sorte brikkene.

Remis i langsjakkpartiet førte til helnorsk armageddon. Der valgte Carlsen en svært uvanlig åpning.

– Helt skandaløst åpningsvalg av Magnus, kommenterte en målløs Jon Ludvig Hammer i TV 2s sjakkstudio.

Det er ikke første gangen Carlsen eksperimenterer i åpningen i årets Norway Chess. Denne gangen skulle han bli straffet for valget.

Aryan Tari fikk inn et sterkt angrep som til slutt førte til en sensasjonell armageddonseier mot verdensmesteren.

Partiet markerte Carlsens tredje strake armageddontap. Verdensmesteren var misfornøyd med egen prestasjon, men ser likevel lyst på turneringen videre.

– Det er vanskelig å komme med gode unnskyldninger. Det er hyggelig for Aryan, det er nok et steg i en veldig god turnering for ham. Så ligger det fortsatt ganske bra an for meg, konkluderte verdensmesteren.

31-åringen beholder foreløpig ledelsen inn mot hviledagen. Like bak ham ligger Viswanathan Anand som fortsatt spiller sitt langsjakkparti.

Presset med strategisk åpningsvalg

Begge spillere har hatt imponerende resultater så langt i turneringen. Tari fikk sin første seier i går i møte med kinesiske Wang Hao.

Den tidligere juniorverdensmesteren valgte å gå inn i en åpning der sjansene for remis var stor. Målet var å provosere verdensmesteren. Strategien var en stor suksess, og 22-åringen endte opp i en god stilling etter kort tid. Underveis gikk Carlsen i skrifteboksen og berømmet klubbkameraten.

– Nå står jeg egentlig bare litt dårligere. Jeg har endt opp i en stilling som ikke er så veldig bra for meg og ganske «safe» for ham, kommenterte verdensmesteren.

Prosentene svingte frem og tilbake hele partiet. Etter en avveksling i i midtspillet endte stillingen likevel i remis.