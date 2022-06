Kylie Jenner «slapp puppene løs» på Instagram

Mandag kveld la reality-profilen, Kylie Jenner (24), ut et bilde der det ved første øyekast kunne se ut som at hun var toppløs.

Iført en bikini med puppe-motiv overveldet superstjernen sine 345 millioner følgere med et par overraskende bilder.

Jenner, som nylig fikk sitt andre barn med rapperen Travis Scott (30), skrev «Free the nipple» under innlegget, noe som vekket blandede reaksjoner hos følgerne.

«FREE THE NIPPLE»: Forvirrede følgere tok raskt til tastaturet da dette innlegget dukket opp i Instagram-feeden. Foto: Instagram / Kylie Jenner

Kostbar kontrovers

På under 24 timer har innlegget nesten 10 millioner likerklikk og nærmere 50.000 kommentarer. Blant kommentarene er det flere av følgerne som hyller «free the nipple»-budskapet, mens andre er spøkefulle.

«SLIPP DEM LØS», skriver blant andre Malika Haqq, som ofte har dukket opp i «Keeping up with the Kardashians» og deres nye realityserie «The Kardashians».

«Du må legge inn en advarsel. Jeg trodde jeg trykket på feil app», skriver en bruker.

«Trodde nesten de var ekte», skriver en annen.

Flere er nysgjerrige på hvilken bikini sminkemogulen har på seg. Til tross for at det fleipes om at badetøyet kan være fra fast-fashion-merket Shein, er prislappen på i overkant av 3000 kroner.

«Er dette fra shein», er det en av brukerene som lurer på.

Jenner er tilsynelatende på ferie og har gjennom langhelgen delt flere bilder fra late dager i solen.

Fansen vil ha svar

Engasjerte fans stiller også spørsmål om hva som skjer med navnet til Jenners fire måneder gamle sønn.

«Vi vil bare vite hva sønnen din heter», lyder flere av kommentarene under innlegget.

Jenner og Scott har fra før av datteren Stormi Webster (4). I februar ble det kjent at kjendisparet hadde gitt sin nyfødte sønn navnet Wolf.

Men kort tid senere snudde Jenner:

«Til informasjon, så er ikke sønnen vårt sitt navn Wolf lenger. Vi følte rett og slett ikke at det var han. (...) Ville bare dele det, siden jeg ser Wolf overalt», skrev «The Kardashians»-profilen på Instagram.

Hva det nye navnet blir, er enda ikke kjent.