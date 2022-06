En rapport fra Norges Nasjonale Institusjon for Menneskerettigheter (NIM) viser at 76 000 eldre hvert år utsettes for overgrep etter fylte 65 år.

80 % av disse gjelder vold fra nærstående. NIM avdekker store svakheter i kommunens ansvar for å forebygge vold mot eldre.

Kun 1/3 av kommunene har utarbeidet handlingsplaner mot vold, og bare ¼ nevner eldre spesielt.

Rapporten tar også opp andre temaer, som medisinering, eller rettere sagt, feilmedisinering eller overmedisinering, og kosthold.

Et annet viktig tema er utfordringer for skeive eldre.

For mange har det å komme ut av skapet vært en veldig tøff kamp. Vi vet at en del eldre skeive går tilbake, inn i skapet, når de kommer på sykehjem, for eksempel.

De er kanskje alene, har ikke noe miljø, og er ikke mobile nok til å treffe andre skeive.

En særlig utfordring er digitalt utenforskap. De neste årene står vi foran en teknologisk revolusjon.

Vi snakker om kunstig intelligens, om beslutninger som treffes automatisk uten at et menneske er inne i bildet, og at den ekte verden som vi lever i i dag, og den virtuelle verden, flyter mer og mer sammen.

Det er all grunn til å tro at de teknologiske endringene vi ser fra 2022 til 2032, er større enn de vi har sett fra 2012 fram til i dag.

Svartmale

Vi vil bli mer og mer avhengig av teknologi, og jeg frykter at dersom vi ikke gjør noe med hvordan vi utvikler teknologien, står vi overfor store utfordringer.

I dag treffer den digitale diskrimineringen bredt. Vi ser det i arbeidslivet, på legekontoret, og vi ser det i finanssektoren.

Det fratar i verste fall eldre muligheten til å delta i arbeidslivet. Til ikke å ha fungerende banktjenester.

Til ikke å kunne delta på sosiale nettsamfunn og søke informasjon på nettet. Vi snakker i realiteten om nødvendighetsgoder som må være tilgjengelig for alle.

Et annet eksempel er folkeavstemningen i Innlandet, der det kun var mulig å stemme digitalt.

Men vi må ikke bare svartmale situasjonen.

Ny teknologi er gøy, det skaper underholdning, gjør det lettere å holde kontakt med familie og venner og er en kilde til informasjon og ny kunnskap. Vi kommer dessuten til å leve lenger.

Velferdsteknologi vil bli viktigere, og brukt riktig, kan vi må bo hjemme lengre og det er et gode for de fleste. Men igjen, teknologien må være brukervennlig, menneskelig og det må være enkelt å få hjelp.

Riktige valgene

I personvernverdenen jobber man etter prinsippet om innebygd personvern, altså at personvernet må bygges inn i teknologien.

Vi må forsøke å utvikle et konsept for innebygd diskrimineringsvern i ny teknologi.

Vi må bygge teknologien slik at det hjelper oss, ikke hindrer oss. Dette har klare grenseflater mot universell utforming, men tanken er at teknologien kan styres og brukes på en måte som inkluderer, ikke ekskluderes.

Kanskje ved hjelp av stemmestyring. Eller ved hjelp av kunstig intelligens som kjenner oss så godt at den tar de riktige valgene for oss. Vi har ikke råd til å la være.

Hvis vi ikke lykkes med det digitale innenforskapet, mister vi masse ressurser, og vi skaper samtidig dårlige liv for folk.

Samtidig ligger et ansvar på den enkelte til aktivt å lære seg å bruke ny teknologi.

Samfunnet endrer seg lynraskt (for ti år siden var apper og nettbrett en nyhet) og også eldre arbeidstagere må være endringsvillige og læringsvillige.

Samtidig har selvsagt arbeidsgiver et ansvar for å tilrettelegge for at man kan lære seg ny teknologi og at man kanskje settes til arbeidsoppgaver der høy teknologisk kunnskap ikke er helt nødvendig.

Sentrale spørsmål

Aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP) er et lovfestet verktøy for å fremme likestilling og hindre strukturell diskriminering på alle personalpolitiske områder i en virksomhet.

Vi kan kalle det likestillingens HMS arbeid, fordi kjernen i bestemmelsen er å drive et forebyggende arbeid.

Det betyr at det ikke bare handler om å identifisere eventuelle ulovlige praksiser, men bredere om å undersøke om ulike grupper møter barrierer på veien inn i, eller inne i arbeidslivet.

Plikten gjelder alle diskrimineringsgrunnlag, men i dag er ikke alder omfattet.

Dette er en typisk lavthengende frukt: Ved å utvide ARP-plikten til også å omfatte eldre arbeidstagere, vil det ha stor betydning, og tvinge arbeidsgivere til å stille noen helt sentrale spørsmål, for eksempel:

- Har vi strukturer som er til hinder for å sikre like muligheter på grunn av alder?

- Hvem ansetter vi, og lar vi oss påvirke negativt av høy alder i rekrutteringsprosesser??

- Er det en systematisk karriereplan for alle? Også for eldre arbeidstagere?

- Hvilke ressurser har særlig eldre arbeidstagere?

- Hvem får være med på de spennende oppdragene?

Og aller viktigst: Hvilke tiltak skal vi iverksette for å gjøre noe med situasjonen.

Endring starter på toppen. Min utfordring til ledere i alle virksomheter er å se på eldre arbeidstagere som den ressursen de er.

Vi må også se på hva vi kan lære av andre land.

For eksempel at man må ha fylt 70 for å kunne bli president i USA.

Svare på kronikken? Brenner du inne med noe? Send oss din mening på debatt@tv2.no