Fly med norsk barn styrtet i Nederland

Et småfly med to personer styrtet søndag i et av havneområdene i den nederlandske byen Rotterdam.

Ifølge den nederlandske avisen NL Times skal flyet ha tatt av fra et sted øst i Tyskland, og var på vei mot Frankrike.

En av de savnede er elev ved en skole i Bergen. Det får TV 2 bekreftet av kommunen.



TV 2 har også vært i kontakt med skoleledelsen, som bekrefter at eleven er bosatt i Bergen.

Søkte med undervannsdrone

Ifølge den nederlandske avisen styrtet flyet i en kanal ved navn Calandkanaal.

Årsaken til styrten er ikke kjent. Ifølge nødetatene skal både brannvesen og politi ha gjort omfattende søk etter de savnede.

Dykkere skal ha søkt med drone helt ned til 24 meters dybde for å finne personene.

En talsmann fra Rotterdam Haag flyplass, sier til NL Times at de ikke hadde kjennskap til den aktuelle flyet.

– En sjokkbeskjed

Skolen til den savnede eleven fikk beskjed om hendelsen på mandag. Tirsdag informerte skoleledelsen de ansatte og klassene.

– Vi har nå informert personale og alle elevene. Nå tar vi vare på de nærmeste kompisene til eleven, sier rektor ved skolen.

– Dette er jo et sjokk og en skikkelig stor sorg, sier hun.

Skolen holder åpent ut over ettermiddagen for de som ønsker å komme sammen å snakke.