Knust Haavi etter vrakingen: – Jeg skjønner det ikke

Tirsdag offentliggjorde landslagssjef Martin Sjögren troppen som skal representere Norge under sommerens EM i England.

På listen over de 23 spillerne sto ikke navnet til Emilie Haavi. Landslagsveteranen, som har vært med i alle tropper siden 2011 og står med 92 landskamper, ble ikke funnet god nok av Sjögren.

– Jeg er selvfølgelig veldig skuffet. Jeg ble jo litt overrasket, jeg meg jo si det. Jeg fikk en telefon fra Martin i går, så jeg var jo forberedt på det når uttaket kom. Jeg skjønner det ikke helt, sier Haavi til TV 2 om vrakingen.

– Vi snakket ikke så veldig mye. Han sa det var andre spillere i min posisjon som var bedre enn meg. Det må jeg respektere, så kan jeg være uenig i det.

– Føler du at du hadde fortjent en plass?

– Ja. Jeg føler at jeg hadde hatt noe å bidra med i EM. Jeg er litt overrasket nå, men sånn er det.

– Hvordan reagerer de andre på landslaget på at du ikke blir med?

– Det er jo selvfølgelig noen som er overrasket og synes det er kjipt. Det er litt tøft og brutalt.

– Det føles som et tomrom

Nå blir det en sommer utenom det vanlige for Roma-proffen.

– Jeg har ikke rukket å tenke så mye på det. Nå får jeg en lang sommerferie, som jeg aldri har hatt før. Det føles som et tomrom nå. Jeg skulle jo vært på Ullevaal og trent nå, men plutselig skal jeg ikke det. Jeg må prøve å finne på noe å gjøre.

Haavi forteller at hun forventet å bli tatt med til mesterskapet i England.

– Jeg var på trening med alle andre utenlandsproffene forrige uke. Jeg er den eneste som ikke kom med. Jeg var jo selvfølgelig spent på uttaket, men innerst inne trodde jeg at jeg skulle bli tatt ut.

Sjögren sa dette da han fikk spørsmål om Haavi-vrakingen etter uttaket:

– Det er ikke synd på meg som må gi beskjeden til Emilie, det er de som får telefonsamtalen. Alle kan ikke være med, og Emilie hadde en stor forhåpning og forventing om å bli med i troppen. Det er tøft for Emilie.

PÅ TRENING: Emilie Haavi var på landslagstrening forrige uke, men ble ikke funnet god nok til å komme med i EM-troppen. Her fra trening 30. mai. Foto: Fredrik Varfjell

Røk korsbåndet sist mesterskap

Under VM i Frankrike i 2019 røk Haavi fremre korsbånd på trening. Hun mistet resten av mesterskapet, og måtte gjennom både operasjon og en lang rehabilitering. Nå går hun glipp av nok et mesterskap, men ikke på grunn av skade.

– Gjør den opplevelsen det ekstra tungt at du nå ikke får bli med?

– Ja. Jeg har virkelig gjort alt jeg kan for å komme tilbake. Jeg følte jeg hadde klart det også. Jeg spilte en god cupfinale mot Juventus for et par uker siden, sier Haavi.

SKADET: Emilie Haavi fikk et marerittmesterskap i 2019. Nå får hun ikke være med. Foto: Fredrik Varfjell / BILDBYRÅN

– Jeg føler at jeg har vist meg god nok i Italia, at jeg kunne bidratt i et mesterskap. Det er ikke så mange som har den rutinen jeg har. Jeg føler jeg har kvaliteter som ikke mange har. Men jeg får bare respektere valget, og forhåpentligvis komme styrket ut av det.

Sjögren føler med Haavi.

– Det er klart. Når hun røk ut med den store skaden, og kjempet seg tilbake... Nå spiller hun på et bra nivå i Roma, hatt litt skader begge hamstringer denne våren, men er jo fult tilbake nå og spilte i cupfinalen. Det er klart det er tøft for Emilie, men på grunn av konkurransesituasjonen har vi valgt noen andre, sier landslagssjefen til TV 2.

Usikker på om hun vil være med på reservelisten

Martin Sjögren sa under uttaket at sju spillere foreløpig står på listen over reserver som kan bli kalt inn til troppen ved forfall.

Svensken ville ha med Haavi på den listen, men 29-åringen, som fyller år 16. juni, er usikker på om hun har motivasjon til å stå på en slik liste.

– Det må jeg kjenne litt på. Jeg er 30 år, og har lyst til å være en kandidat til å spille. Når man er inne som reserve er de sjansene ganske små. Jeg må vurdere om det er verdt det. Kanskje jeg skal finne på andre ting.

– Hva sa Martin da du sa du måtte tenke på det?

– Han sa han hadde forståelse for det.

EM i England starter 6. juli, og Norges første kamp i mesterskapet går dagen etterpå, mot Nord-Irland.