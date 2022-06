Vil slå bergensernes rekord: – Man blir jo litt rivaler

Foran 10.582 tilskuere på Brann Stadion søndag formiddag knuste Brann den tidligere publikumsrekorden i Toppserien da de slo Vålerenga 1-0. Kommende søndag reiser bergenserne til Trondheim, der Rosenborg har store planer om å overta den rekorden.

– Det er jo stort og det er en stor utvikling på gang i damefotballen nå, spesielt internasjonalt. Norge er ikke der helt enda, men det er jo det man vil være med å bidra til her med en sånn toppkamp. Det er jo en ypperlig mulighet for Trøndelag og norsk fotball til å slå en rekord her den 12. juni, sier Emilie Joramo til TV 2.

Trøndernes midtbanegeneral har spilt på Lerkendal to ganger tidligere, ett av de oppgjørne var mot Barcelona, men på grunn av koronapademien fikk bare 4285 tilskuere oppleve den kampen. Fredag opplyser imidlertid RBK at de har passert 9000 solgte billetter til møtet med Brann. Nå håper Joramo at folk kjenner sin besøkelsestid når RBK-damene inviterer til fest i Trondheims storstue.

– Det blir en skikkelig toppkamp og jeg håper at det kommer mange folk. Det kan vi trenge på tribunen, den støtten. Hvis Kjernen hadde kommet og bidratt enda mer så hadde det betydd veldig mye for oss spillerne utpå der også, sier hun.

Stikk til herrene

Joramo har latt seg imponere av entusiasmen som har vært rundt kvinnefotballen i Bergen den siste tiden.

– Bataljonen har jo møtt opp der hver gang og det er skikkelig stort engasjement i den klubben for tiden. Jeg tror man kan bygge opp et like bra engasjement her på Lerkendal.

Hun legger ikke skjul på at det er ekstra spesielt at det er nettopp serielederen som kommer på besøk når 607 sitteplasser på Koteng Arena er byttet ut med 21.400 på Lerkendal. Det blir trolig sesongens eneste oppgjør mellom de to storlagene i Trondheim denne sesongen.

– Det er jo litt spesielt, og litt uvant at det er på damesiden. Men det tenker jeg bare er veldig positivt og det er verdt å støtte opp om, sier Joramo, og fortsetter:

– Man blir jo litt sånn rivaler når det er to topplag og det er spenning hver gang. Det kan gjøre det litt ekstra spennende for publikum og litt ekstra engasjerende.

– Herrelaget har levert litt så som så på Lerkendal denne sesongen. Blir det bedre underholdning når dere kommer for å spille?

– Ja, det håper jeg og det vil jeg si. Vi har hatt en god progresjon i det siste, spiller bare bedre og bedre, og de nye i laget blomstrer i spillestilen. Det er veldig kult å se og vi merker at spillet flyter litt bedre. Det lover godt inn mot den kampen.

Ikke fornøyd

Før søndagens toppkamp er det åtte poeng som skiller serielederen fra Bergen og tabelltreeren fra Trondheim. Det liker Joramo heller dårlig.

– Vi har jo litt vanskelig for å bli fornøyd generelt, og det er jo en del poeng opp, men nå er det et sluttspill i år og det er ingenting som er avgjort etter en vanlig serie. Det er fortsatt muligheter, sier hun, og understreker at kun tre poeng er godt nok søndag.

– Man må i alle fall slå dem og Vålerenga i de siste kampene, da kan vi ta litt innpå dem. Det er litt avgjørende hvordan det går i de andre kampene også, men topp to bør være et mål, avslutter Joramo.