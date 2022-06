Thorsby pratet med Haaland etter straffe-spøken: – Det skapte litt hysteri

Da Erling Braut Haaland fikk se straffesituasjonen i reprise etter kampen mot Sverige, spøkte jærbuen med at Thorsby filmet.

– Det så litt halvfilming ut det må jeg si. På italiensk vis kan du trygt si, så noe har han (Thorsby) fått med seg fra Italia. Det ser ut som filming, det må jeg ærlig si, sa Haaland smilende.

Straffesituasjonen har skapt store reaksjoner der svenskene blant annet har vært klare på at de mener Sampdoria-spilleren filmet.

– Det har vært en del, særlig etter at Erling sa det på pressekonferansen etter kampen. Jeg har snakket med Erling, og det var ment som en spøk fra hans side. Det med at jeg har vært i Italia og blitt litt miljøskadet der. Det var ment med et smil om munnen, så det ble vel tatt litt ut av proporsjoner, tror jeg. Det var vel det som skapte litt hysteri også, sier Thorsby til TV 2 tirsdag.

– Han sa etterpå at jeg skulle sentret til ham, men det var ikke mulig å sentre til Erling, han var jo ikke der. Så det var ment som tull, tror jeg, fortsetter han med et smil.

– Hvordan gikk samtalen mellom deg og Erling for seg? Var du irritert?

– Nei nei, jeg bare viste ham. For det er ganske stor forskjell når du ser klippet fra høyre og venstre. De beste bildene ser du bak fra dødlinjen og ut mot banen. Der ser du helt klart og tydelig at han tar leggen min. Da jeg viste Erling det, sa han «du blir jo tatt, det der er jo straffe». Jeg tror det handlet om vinkelen han så det fra.

– Har et ganske stort blåmerke

Thorsby står fast ved at det var korrekt å gi ham straffe.

– Poenget er at situasjonen for meg er veldig klar. På banen tenkte jeg ikke over at det kom til å bli diskusjon om det, for jeg følte klart og tydelig at han tok meg. Jeg har til og med et ganske stort blåmerke på leggen i dag, sier Thorsby og viser frem blåmerket.

Morten Thorsby viser frem blåmerket etter straffesituasjonen. Foto: Bjorn Brevik / TV 2.

– Han treffer meg faktisk i leggen, men det er det du ser dårlig på bildene, forklarer han.

Samtidig forstår Thorsby reaksjonene og at situasjonen har vært omdiskutert.

– Så ser jeg TV-bildene etterpå og da ser jeg at fallet kanskje ser litt dramatisk ut. Men det er fordi jeg klart og tydelig blir tatt i leggen, sier Thorsby før han utdyper:

– Jeg mener fortsatt at han tar ifra meg en stor scoringsmulighet. Jeg kom ut av balanse. Så er det kanskje noe sant i at fallet kanskje blir litt dramatisk, og at jeg er litt miljøskadet fra Italia, det er mulig, smiler han.

– Det så jeg også på TV-bildene, så jeg forstår at det er en situasjon som skaper uenighet og at det er folk på begge sider. Det er folk som mener det er en klar straffe, og det er folk som mener det aldri burde blitt dømt straffe. Jeg kan forstå begge sider, understreker Thorsby.