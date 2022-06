Spår mørk fremtid for SAS: – Da er det «game over»

Gisle Solvoll ved Nord Universitet mener det er fare for at SAS nå kan gå konkurs. Flyanalytiker tror nye investorer kommer kjapt på banen.

– SAS ser lyst på at en større andel av selskapet kan komme til private hender, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs om Sveriges beslutning om å ikke gi mer penger til SAS.

Tirsdag annonserte den svenske næringsministeren Karl-Petter Thorwaldsson nyheten om at de vil minske eierskapet sitt i SAS.

POSITIV: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs mener SAS har grunn til å se optimistisk på situasjonen. Foto: Aage Aune / TV 2

SAS er fornøyd med at den svenske staten er villig til å omgjøre gjeld til aksjer i flyselskapet, ifølge en melding fra flyselskapet.

– Dagens kunngjøring om Sveriges regjerings intensjon om å støtte konverteringen av gjeld til SAS-aksjer er et viktig steg mot å lykkes med omstillingsplanen SAS Forward, skriver SAS.

Dette er de avhengige av

Elnæs har hatt lederstillinger i flyselskaper som Qatar Airways, VARIG og Ryanair. Han mener at svenskenes grep er en betydelig styrking av SAS Forward-planen.

Flyanalytikeren tror nye investorer vil melde seg, uten at han vil spekulere i hvem.

– Forutsetningen er at SAS Forward-planen opprettholdes. SAS er avhengige av å få omstrukturert selskapet for at andre investorer er villige til å gå inn i selskapet, sier Alnæs.

Mener pilene peker nedover

Professor Gisle Solvoll på handelshøgskolen ved Nord Universitet mener SAS har grunn til å frykte konkurs.

– Det ser vanskelig ut nå, når Sverige ikke vil gå inn med mer kapital, sier Solvoll.

«GAME OVER»?: Professor Gisle Solvoll peker på når det kan være «game over» for SAS. Foto: Javad Parsa/NTB

Han har flere argumenter for at pilene peker nedover for selskapet.

– SAS har fått flere nye konkurrenter som har lavere lønns- og driftskostnader. Personalkostnadene i SAS er høyere, og det er en betydelig ulempe for selskapet. SAS må få ned lønnsutgiftene, forteller han.

– Samtidig har det vært mange fagforeninger å forholde seg til, siden SAS har vært eid av flere land. Under Korona-pandemien har mange endret reisemønstrene sine, spesielt forretningsreiser er det blitt mindre av, legger Solvoll til.

Flere faktorer gjør det vanskelig

Professoren sier at SAS har reddet seg på businessmarkedet der reisende har vært villig til å betale mye, og dette markedet er kraftig redusert som følge av pandemien.

– Mange har benyttet seg av digitale løsninger istedenfor å benytte seg av fly, Dette markedssegmentet er også blitt mer prisfølsomt slik at det er vanskelig å få tatt ut høye billettpriser.

FAKTORER: Gisle Solvoll sier utfordringene i flymarkedet er flere. Foto: Nord Universitet

Andre faktorer er økte drivstoffpriser og passproblemer i Norge, men dette er også utfordringer for konkurrentene, påpeker Solvoll.

– SAS må jobbe knallhardt for å få restrukturert selskapet slik som Norwegian har klart. Det betyr at de må få ned gjelden fra sine långivere, få tilført friske penger og få de ansatte med på å arbeide mer for mindre lønn.

Solvoll sier SAS må skru sammen et selskap som er rigget for en knalltøff konkurranse.

– Klarer de ikke dette vil pengene fortsette å renne ut av kassa til denne er tom. Da er det «game over».

– Tragisk

Flypassasjer Turid Hjertaas på Sola flyplass har fått med seg dagens nyhet om Sveriges nei. Hun betegner det hele som tragisk.

– Jeg synes det er ganske tragisk situasjonen SAS har havnet i, for vi har på en måte et forhold til SAS, alltid følt en tilhørighet. Og det som fungerte best før var jo SAS, det selskapet vi satte vår lit til, og det kan vi ikke lenger, sier Hjertaas.

– HAR VÆRT SOLIDE: Turid Hjertaas har tidligere vært svært fornøyd med SAS. Foto: Kristian Myhre/TV 2

– Hva tenker du hvis SAS skulle gå konkurs?

– Det ville vært ganske tragisk for hele Norden. Det mener jeg virkelig. SAS har vært så solide tidligere, men det er det ikke lenger. Nå er det av-bookinger og dårlige forhold hele veien.Jeg tror de har spilt for høyt og tapt for mye. I tillegg har de behandlet sine ansatte på en elendig måte, mener hun.

Flyanalytiker Hans Jørgen Alnæs sier at Sveriges grep ikke får noen direkte konsekvens for SAS sine kunder.

– Det er svært lite sannsynlig at det blir noen streik, og reisende har ingen grunn til å være bekymret.