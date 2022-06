Durek Verret om forlovelsen: – Har aldri vært lykkeligere

– Hun sa JA! Jeg er overøst i glede og tårer over at jeg får tilbringe resten av livet med en dame med et så rent hjerte. Hun er en gudinne. Jeg har aldri vært lykkeligere, er bland ordene Durek Verret bruker om forlovelsen og sin kommende kone.

Prinsesse Märtha Louise utrykte også sin glede over forlovelsen på Instagram tirsdag.

– Det er en glede å kunne annonsere at jeg er forlovet med Sjaman Durek, den ene som får mitt hjerte til å hoppe, han som ser meg og anerkjenner meg og mitt fulle potensial. Takk til alle mine venner og familie som har stått støtt ved vår side, skriver hun i innlegget.

Etter tre år sammen har paret forlovet seg, og tirsdag annonserte de nyheten.

– Kjærlighet dømmer ikke hvor man kommer fra eller hvem man er som mennesker. Kjærlighet skaper bro mellom mennesker, kulturer og religioner. Og vi er glade for å ha funnet hverandre, på tvers av kontinenter, etnisitet og sosial bakgrunn, skriver paret i en pressemelding.

FORLOVELSESRINGEN: Derek Verret har tidligere uttalt til Vanity Fair at han hadde forlovelsesringen klar. Foto: Babak Golkar/elevateYOU

Det er ennå ikke satt noen dato for bryllupet, og paret kommer fortsatt til å bo på ulike kontinenter i tiden framover.

– Ha tålmodighet med oss. Vi kommer til å meddele alt når tiden er inne, men til da vil vi fortsette å feire kjærligheten. Maud, Leah og Emma gleder seg på våre vegne, og det er en spennende tid for hele familien. Vi ber likevel om forståelse for at barna i denne perioden fremover får nyte sommeren i fred og ro.

Historiker og kongehusekspert Trond Norén Isaksen forteller at det er vanskelig å si noe om hvordan selve bryllupet kommer til å bli.

– Det kan bli alt fra et strandbryllup til et nytt bryllup i Nidarosdomen. Vi får komme tilbake til planene så fort brudeparet har bestemt dato og sted, sier Norén Isaksen.