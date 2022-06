Venninnegjengen ble grovt trakassert på byen – nå vil de ha endring

Det er lørdag kveld og sommeren har endelig inntatt hovedstaden. Linnea James og Andrea Hustad har sammen med en tredje venninne tatt turen inn til byen for å nyte finværet og musikkens dag.

– Vi skulle bare ha en hyggelig og rolig kveld oss tre, sier James.

Men den gode stemningen blir raskt ødelagt når to fremmede menn velger å slå seg ned på enden av bordet.

Se deler av det som skjedde her:

– Helt uten forvarsel begynner de å kommentere på samtalen vår og klærne vi går med, forteller den tredje venninnen.

Dette blir starten på en rundt 20 minutter lang samtale der de to fremmede mennene slenger ut stygge og nedlatende kommentarer. Til slutt tar den siste venninnen frem mobilen og begynner å filme.

– Du ser ut som en jævla idiot, sier en av mennene på videoklippet.

Ordene har brent seg fast

Sommersolen har blitt byttet ut med gråvær og regn når de tre venninnene har samlet seg hjemme for å fortelle om det som skjedde.

– Vi har egentlig ikke lyst til å snakke mer om dette, men samtidig føles det veldig viktig, sier Linnea James.

Det som skulle være en hyggelig kveld med venninner etter en vanskelig periode ble i stedet en ekkel påminnelse om hvor fort man kan bli offer for trakassering og hatefulle ytringer fra fremmede.

– Vi hadde en veldig personlig samtale og gjorde det tydelig at vi ikke var interessert i å snakke med noen andre. Likevel begynte de å blande seg, sier James.

GODE VENNER: De tre kvinnene har vært venner i flere år og skulle bare ha en rolig kveld i byen. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

På videoen kan man høre at mennene gjentatte ganger kaller de tre unge kvinnene «taper» og «idiot».

– Jævla idioter, fyfaen dere er noen tette fitter, hører man den ene si på klippet.

Ordene som ble sagt har brent seg fast i hukommelsen, og James husker nesten ordrett alt som skjedde.

– Vi prøvde å være hyggelige tilbake og bare ignorere dem, men de bare fortsatte, sier James.

TV 2 har vært i kontakt med de to mennene fra videoen. De ønsker ikke å kommentere denne saken.

SATT UTE: På denne uteserveringene i Oslo satt de tre unge kvinnene da de ble oppsøkt av to fremmede menn. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Trykket på «SOS-knappen»

Mens de to fremmede mennene fortsatte å komme med stygge utsagn, bugnet det av liv i Oslo. Likevel var det ingen av de som satt i nærheten eller gikk forbi som grep inn.

– Her sitter vi tre helt vanlige jenter på et bord midt i Oslo sentrum og blir kalt «hore» og «fitte» uten at noen reagerer. Det er noe av det som sårer mest. Man føler seg plutselig veldig sårbar når ingen hjelper deg, verken mens det pågår eller rett etterpå, sier Andrea Hustad.

De tre kvinnene ga selv beskjed til betjeningen på restauranten om at de to mennene nektet å la dem være i fred.

– Mennene ble bedt om å forlate stedet, men de nektet å gå. Våre ansatte trykket deretter på «SOS-knappen» for å tilkalle vektere fra Sector Alarm, sier Brian Kovary, grunnlegger og CEO i Los Tacos.

IKKE AKSEPTABELT: Los Tacos skriver til TV 2 at dette er helt uakseptabel oppførsel. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Selv om vekterne ble tilkalt var det ingen som kom, og daglig leder skulle til å ringe politiet da de to mennene til slutt forlot restauranten.

– Vi ser veldig alvorlig på denne situasjonen. Vi skal nå gjennomgå våre rutiner for å prøve å forhindre at lignende hendelser skjer i fremtiden, sier Kovary som understreker at de to mennene er utestengt fra alle Los Tacos sine restauranter.

– Vi bare skalv

I videoen kan man høre at den ene mannen sier at han jobber som psykolog.

– Da han sa det, ble vi utrolig sjokkert. At en person i en sånn maktposisjon kan være så uvennlig mot fremmede folk på gata er ekstremt oppsiktsvekkende, sier Hustad.

– Han kalte den ene venninnen min personlighetsforstyrret. Det at en psykolog presterer å kaste ut slike diagnoser synes jeg er vanvittig spesielt og trist. Jeg har selv en diagnose og ble derfor ganske sjokkert, sier James.

De tre unge kvinnene anslår at trakasseringen foregikk i rundt 20 minutter. Det var først da den siste venninnen tok opp mobilen og begynte å filme at de to mennene til slutt gikk.

– Etter at de hadde gått, satt vi bare og skalv hele gjengen. Vi var helt i sjokk over det som hadde skjedd, sier Hustad.

Tok av på sosiale medier

Etter å ha samlet seg etter hendelsen, bestemte de tre seg for å dele videoen på Facebook i håp om å finne identiteten til de to fremmede mennene.

– Vi hadde ikke trodd at videoen skulle ta av på den måten. Vi mente aldri å henge ut noen, men ville finne navnet på de to som gjorde dette, sier Hustad.

DELT MYE: Videoen er sett flere titusen ganger og er delt på en rekke kontoer på Instagram, Facebook og TikTok. Foto: Truls Aagedal

Videoen er nå sett flere titusen ganger, og det tok ikke lang tid før meldingene begynte å tikke inn. Samtidig som det har florert av støtteerklæringer, har de tre kvinnene også fått mange stygge kommentarer.

– Folk skriver at vi har klippet videoen eller at den er tatt ut av kontekst. Det er skummelt å se at noen velger å se videoen fra det perspektivet, sier James.

Kort tid etter at videoen ble lagt ut, fikk de tilsendt navnet på begge mennene. Da valgte venninnene å gå til politiet for å anmelde saken.

– Det føles veldig viktig, både for vår egen del og på grunn av andre som har opplevd det samme. Uansett hva som skjer videre har vi i hvert fall gjort det vi kan, sier James.

VIL HA ENDRING: Det er viktig for venninnene å fortelle sin historie for å oppfordre andre til å gripe inn og si ifra hvis noen blir utsatt for hets eller trakassering. Foto: Christine Skarstein Olsen / TV 2

Det tok likevel bare noen dager fra politiet fikk anmeldelsen til de valgte å henlegge saken.

– Man blir jo frustrert over at dette ikke får noen konsekvenser for dem. Samtidig er jeg glad for at vi valgte å anmelde. Nå er det i hvert fall registrert hos politiet, sier den tredje venninnen.

– Provosert, oppgitt og lei

Likestillingsminister Anette Trettebergstuen rister på hodet mens hun ser videoen der de tre venninnene blir trakassert.

– Man blir jo bare ekstremt provosert, oppgitt og lei seg når man ser dette, sier Trettebergstuen.

UGREIT: Trettebergstuen synes det er ugreit at mange fortsatt opplever trakassering og hets Foto: Stian Lysberg Solum

Videoen er nok et eksempel på at folk uten forvarsel opplever hets og trakassering, og Trettebergstuen mener vi er nødt til å gjøre mer for å stoppe dette.

– For det første er det viktig at alle gjør sånn som disse jentene har gjort, tør å si ifra. Det er enormt viktig, sier Trettebergstuen.

Et samfunn fritt for trakassering

Samtidig mener ministeren at alle må bli flinkere til å si ifra dersom man ser at andre blir utsatt for noe som kan være ugreit.

– Vi som medmennesker er nødt til å bry oss mer. Hvis vi ser noe som ikke er riktig, skal vi stå sammen med og stå opp for de som blir trakassert, sier Trettebergstuen.

Men selv om alle kan bli litt flinkere til å stå opp for andre, mener Trettebergstuen at det også vil kreve store samfunnsendringer.

– Vi politikere må jobbe på et strukturelt nivå sånn at vi får et samfunn fritt for trakassering, sier Trettebergstuen.

LANGT IGJEN: Trettebergstuen mener vi fortsatt er langt unna å ha et samfunn der ingen opplever hets eller trakassering. Foto: Aage Aune / TV 2

Anbefaler å anmelde

Politiet oppfordrer på generelt grunnlag alle som er utsatt for noe de tror kan være kriminelt til å anmelde saken.

– Det er alltid lurt å kontakte politiet for råd og veiledning, også er det politiet som ser om man skal gå videre med det eller ikke, sier Anne Katrin Storsveen, leder for Nettpatruljen i Oslo.

Hun opplever at mange lar være å anmelde saker som handler om hets, trakassering og hatkriminalitet, både det som skjer i offentligheten og på internett.

TA KONTAKT: Storsveen ber alle som er usikre på om de har blitt utsatt for noe straffbart om å ta kontakt med politiet. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Det er nok en del mørketall her. Det er ikke alt som skal eller bør anmeldes, men vi ønsker jo å få vite mest mulig om hva som foregår, sier Storsveen.

Selv om en del saker blir henlagt etter etterforskning, er det viktig for politiet å ha oversikt over omfanget.

– Vi ser alvorlig på denne typen saker, sier Storsveen.

– Vår situasjon er ikke unik

Selv om det er en belastning for venninnegjengen å stå frem med sin historie, håper de at det kan få en betydning.

– Vi håper det blir lavere terskel for å si ifra. Folk må tørre å gripe inn hvis de ser at noen blir utsatt for hets eller trakassering.

De tror trakassering og hets har blitt så vanlig at mange har stoppet å reagere.

– Det er det som er så trist. Vår situasjon er ikke unik. Vi er bare heldige som fikk det på film. Det setter nok mer inntrykk på folk fordi de fikk se det på video, sier Hustad.