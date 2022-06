Kunstløp får høyere aldersgrense på toppnivå etter OL-skandalen

Det internasjonale skøyteforbundet vedtok tirsdag den nye aldersgrensen på en kongress i thailandske Phuket. Den er hevet med to år fra 15 til 17 år.

I alt 100 medlemsland stemte for forslaget, mens kun 16 var imot. Allerede i 2019 foreslo Norges Skøyteforbund å heve grensen til 17 år.

– En historisk avgjørelse, sa ISU-president Jan Dijkema.

Debatten om aldersgrensen i kunstløp ble i februar høyaktuell da nyheten sprakk om at stjerneskuddet Valijeva hadde avgitt en positiv dopingprøve i måneder før OL. Det skjedde tidlig i Beijing-lekene.

Den daværende 15-åringen hadde i forkant hjulpet ROC (Russland olympiske komité) til gull i lagkonkurransen, men senere taklet hun ikke presset i kvinnens individuelle OL-konkurranse. Der raste hun ut av medaljekampen som storfavoritt med to fall og mange feil.

Valijeva brøt sammen i tårer etter finalen.

– Det trengs en oppvask her, for det er uhørt at barn må gjennom dette her, sa Eurosport-kommentator Espen Røtterud Runås på bildene av en gråtende Valijeva, som måtte trøstes av trenere og lagvenninner.

At hun i det hele tatt fikk delta var omstridt. Idrettens voldgiftsrett kom til at Valijeva skulle få delta på tross av den positive prøven. Bildene av den gråtende russeren førte til krass kritikk av OL og kunstløpsporten.

Bestefarens hjertemedisin

– Jeg er glad, men følelsesmessig utmattet, sa Valijeva til russisk TV da det ble klart at hun fikk delta i den individuelle finalen i OL i februar.

Hun fortalte videre at hun satt i CAS-høringen i sju timer.

– Dette har vært veldig vanskelige dager for meg. Det føles nesten som jeg ikke har nok følelser igjen, sa Valijeva.

Kunstløpstjernen advokater uttalte at Valijevas positive dopingprøve var et resultat av at hun hadde fått i seg bestefarens hjertemedisin.

Valijevas prøve var positiv på det forbudte stoffet trimetazidin, som blant annet finnes i enkelte typer hjertemedisin.

Valijevas videre deltakelse i OL fikk kritikk fra flere hold, og president Witold Banka i Verdens antidopingbyrå (WADA) ba om en grundig etterforskning av dopingsaken.

– Doping av barn er ondt og utilgivelig. Legene, trenerne og andre i støtteapparatet som har gitt prestasjonsfremmende midler til mindreårige bør bli utestengt på livstid. Personlig mener jeg de burde bli fengslet, sa Banka til Reuters da saken pågikk.