Venter båtkaos - dette bør du tenke på

Stor pågang i gjestehavner kan skape kaos for de som velger å ta ferien til sjøs, men ekspert Jørn Engevik har flere tips for en harmonisk båtsommer.

Båtsesongen er i gang for fullt, og flere velger også i år også å ta med seg familien på tur langs kysten.

Etter to år med koronasommer har mange valgt å skaffe seg en fritidsbåt som feriealternativ. Dette har de to foregående årene ført til kaos i flere gjestehavner i landet.

Jørn Engevik, forfatter av Havneguiden og ekspert på natur- og gjestehavner i Norge, forteller at det i år også vil være stor trafikk langs norskekysten.

Han har dog noen tips til deg som skal begi deg ut på en lengre eller kortere båtferie i løpet av sommeren.

Ta omveier

Flere av havnene i landet befinner seg ytterst langs kystleia. Disse er ofte mest populære på grunn av den lette tilgjengeligheten.

EKSPERT: Jørn Engevik, forfatter av boken Havneguiden og tilhørende app, mener havner vil oppleve stor pågang også i år. Foto: Privat

Engevik mener at en kan spare seg for mye kaos ved å bruke litt tid på å oppsøke andre havner enn dette.

– Det å ta turen til havner som ligger lenger inn i fjorder og viker er det mange som ikke tar seg tid til. Slike havner kan derfor være et godt alternativ for båtfolk.

Han nevner at havner som Stavern, Horten, Son, Kristiansand, Stavanger og Bergen kan være spesielt travle om sommeren.

Kom deg forbi Kristiansand

Det er ingen tvil om at skjærgårder og varmere temperaturer i sør gjør at mange velger å ta båtferien på Sør- og Østlandet.

Engevik påpeker at det finnes i overkant av 1300 havner i Norge, og at en bør benytte seg av noen andre enn de mest populære for en mer behagelig opplevelse.

– Hvis en kommer seg forbi Kristiansand så er det som et nytt land. Oppover langs Vestlandet og Nord-Norge er det vesentlig mindre aktivitet, og havnene tar deg i mot med åpne armer.

Han påpeker at det har blitt mer populært å reise oppover mot Helgelandskysten og Lofoten. Dette kan ha en sammenheng med at flere ønsker en mer aktiv ferie med turmuligheter og severdigheter.

Hold deg unna gjestehavner

Det finnes tre ulike havner i Norge. Gjestehavner er havner som er godt tilrettelagt med brygger og en rekke fasiliteter for båtfolket. På motsatt side av spekteret er rene naturhavner.

I mellom disse finnes tilrettelagte naturhavner. Dette er mindre havner med noe tilrettelagt som for eksempel en brygge eller lignende. Her mener Engevik det finnes stort potensiale til å finne skjulte perler.

– Ved å oppsøke naturhavner eller tilrettelagte naturhavner finner en ofte noe som kun er tilegnet båtfolket. Større havner kan brukes av alle, mens de mindre plassene vil gi deg andre opplevelser og mindre folk.

BÅTSOMMER: Gjestehavnene blir fort fylt opp. Her fra Arendal Gjestehavn for to år siden. Foto: Halvard Alvik / NTB

Han forteller at det finnes flere gode alternativer til gjestehavnene hvis man undersøker litt i forkant.

– Gå litt motstrøms, oppfordrer han.

Book på forhånd

Engevik forklarer at det i år forventes at mange nordmenn velger å ta turen over svenskegrensa for første gang på to år. Dette vil derimot ikke føre til mindre pågang i Norge.

– Jeg vil tro at det er en del svensker som tenker det samme, og velger å reise langs kysten i Norge. I tillegg vil mange tyskere ta seg turen, så jeg tipper pågangen vil være den samme som tidligere.

For å unngå å komme til en havn og ikke få plass har Engevik to råd.

– Hvis du drar til en gjestehavn er det flere som nå har innført bookingsystem. Tilbudet gjør at du kan booke og betale for en plass før du ankommer. Hvis dette ikke er mulig, vil jeg anbefale å komme seg opp tidlig om morgenen for å ankomme tidlig og kapre seg plass.