Lilli Bendriss om forlovelsen: – Kjærlighetshistorie som ser ut til å få en varig fremtid

Kollega og nær venn av prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett, kjendismedium Lilli Bendriss (76), har kun godord å dele ut etter nyheter om parets forlovelse.

– Dette var Dureks overraskelse, men jeg var aldri i tvil om at de kom til å knytte sterkere bånd, sier Bendriss, som for tiden er på ferie i Spania.

Hun har flere ganger ytret offentlig støtte til Verrett, som har stått i flere stormer i media knyttet til hans virke og uttalelser som sjaman.

– Kriger sterkt for mannen hun vil ha

– Jeg har sett de sammen og ser følelsene de har for hverandre. De har stått sammen uavhengig av all skitten som har blitt sagt om ham. Märtha kriger sterkt for den mannen hun vil ha, slår Bendriss fast, og legger til:

– Dette er en kjempefin kjærlighetshistorie som ser ut til å få en varig fremtid.

– Hvordan er de som par?

– Det som er sterkest med dem er humoren. Jeg tror jeg aldri har ledd så mye i mitt liv som jeg gjorde under en middag med dem. Durek er en herlig person og begge har en smittende latter. De er ikke noe påtatt.

TV-profilen svarer ingen kommentar på spørsmål om hun har mottatt en bryllupsinvitasjon, men sier hun tror nok at hun vil bli invitert.

Tror Durek vil påvirke bryllupsantrekket

76-åringen er kjent for sine glamorøse antrekk, og kjolen til det kommende bryllupet «må være bra», før hun forteller videre om sine forventninger til den store dagen:

– Det jeg synes er artig er at Durek velger mye av klærne til Märtha. Hun er ikke så opptatt av klær, hater å gå i butikken, så hun smiler og lar han kjøpe klær for henne.

Derfor tror Bendriss at Verrett kommer til å ha en mening om bryllupsantrekket til prinsessen.

– Det er så gøy for Märtha at han velger flotte ting til henne. Og hvis man ser de siste bildene av henne i sosiale medier så ser hun «smashing» ut. Hun er ubeskrivelig vakker. Største gratulasjoner! avslutter Bendriss med.

I denne TikTok-videoen viser Verrett stolt frem antrekket til prinsessen:

I 2021 ble det kjent at Märtha Louise og Lilli Bendriss hadde startet selskap Dragonflies AS sammen. I mai i år fortalte TV-profilen til Se og Hør at de skal lage TV-sammen.

– Vi skal ut og se på begrepet kjærlighet. Vi skal spille inn dette til høsten, så det blir veldig spennende, sa Bendriss til magasinet.