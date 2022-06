Journalist savnet i Amazonas

En britisk journalist og en brasiliansk urfolks-ekspert er savnet i Amazonas etter å ha mottatt trusler.

Dom Phillips (57) og Bruno Araújo Pereira ble sist sett søndag morgen, på vei mot Atalaia do Norte i den nordvestlige delen av Brasil.

I dette området har det vært en rekke voldelige sammenstøt mellom krypskyttere, fiskere og representanter for myndighetene.

Phillips, som lenge har vært tilknyttet The Guardian, jobber for tiden med en bok om vern av regnskogen. Pereira er ansatt i den brasilianske urfolksetaten Funai.

Marinen og hæren leter

I forrige uke mottok Phillips og Pereira trusler, ifølge to brasilianske menneskerettsgrupper. Pereira har tidligere mottatt en lang rekke trusler fra folk som driver tømmerhogst og gruvedrift i urfolksområder.

Den brasilianske marinen og hæren deltar nå i en leteaksjon, og politiet har startet etterforskning.

– Jeg håper de blir funnet snart, skriver Brasils tidligere president Luiz Inácio Lula da Silva på Twitter.

Også flere miljø- og menneskerettsorganisasjoner gir uttrykk for stor bekymring. Regnskogfondet i Norge sier det tidligere har forekommet drap på personer som jobber for å verne regnskogen i Javari-regionen, der Phillips og Pereira ble meldt savnet.

– Stadig press

– Javari-regionen er det stedet i verden der det bor flest ukontaktede urfolksgrupper. Men territoriet deres er under stadig press fra hogst, gruvedrift, landbruk og narkotikasmugling, heter det i en uttalelse fra Regnskogfondet.

Phillips har tidligere også skrevet for de amerikanske avisene The New York Times og The Washington Post. Ledelsen i The Guardian sier de er svært bekymret, og at de fordømmer alle typer angrep på journalister.

– Vi håper at Dom og de han reiste sammen med, er trygge og blir funnet snart, heter det i en uttalelse fra avisa.

I Amazonas er det i senere år blitt begått drap på journalister som har jobbet for regionale medier. Så langt har det ikke forekommet drap på journalister tilknyttet internasjonale eller nasjonale brasilianske