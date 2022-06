Kun én medalje mangler: Nå jakter de revansj

De har vunnet OL, EM og verdensserien.

Men det er én turnering de aldri har klart å vinne, nemlig VM.

– Det hadde vært helt rått å ha VM-gull i samlingen, sier Christian Sørum til TV 2 kun dager før verdensmesterskapet i Roma starter.

Skulder ved skulder sitter han i den italienske hovedstaden sammen med sin makker Anders Mol, og gjør et digitalt intervju med TV 2.

– Vi vet hva en VM-tittel betyr i norsk sammenheng: Nemlig at det er det aller største man kan vinne bortsett fra OL. VM er ekstra gjevt, sier tometersmannen Mol.

Helt siden mandag har de vært i den italienske hovedstaden for å forberede seg til årets høydepunkt:

PÅ PLASS I ROMA: Norges to VM-lag ankom den italienske hovedstaden en knapp uke før turneringsstart, og har forberedt seg siden. F.v. Christian Sørum, Hendrik Mol, Anders Mol og Mathias Berntsen. Foto: Privat

Sesongens store mål

– Nervene er foreløpig under kontroll, opplyser Mol til TV 2, før han fortsetter:

– Vi har ikke sett stadion enda, så jeg tipper nervene kommer når vi ser banen og rammene rundt mesterskapet her.

– Vi så noen videoer av «centre courten» (hovedarenaen, jour.anm), og det ser helt magisk ut. Turneringen spilles på Foro Italico, samme sted som tennisturneringene spilles, så vi har troen på at det blir god stemning der utover i uken.

HOVEDARENAEN: Slik så det ut på «centre courten» til idrettsanlegget Foro Italico da kvinnenes finale i tennisturneringen Roma Masters 1000 ble spilt 15. mai 2022. Foto: ANDREAS SOLARO

Vil ha revansj fra 2019

Selv om Mol og Sørum foreløpig ikke har et VM-gull i medaljeskuffen, så har de hatt sjansen før.

I 2019 da VM ble arrangert den tyske byen Hamburg kom de helt til semifinalen hvor de møtte det vertsnasjonsduoen Julius Thole og Clemens Wickler.

I en tett batalje gikk nordmennene på et knepent tap med settsifrene 21-17, 16-21, 12-15.

– Vi har veldig lyst å revansjere det, og det hadde vært utrolig gøy å kunne ta gull i år, sier en bestemt Sørum.

TREDJEPLASS: Mol og Sørum (t.h) tok bronse under VM i Hamburg i 2019. Russland tok gull, mens Tyskland fikk sølv. Foto: Christian Charisius /DPA

En ekstra motivasjonsfaktor i jakten på gullmedaljen, er at de norske sandvolleyball-gutta tror det kan hjelpe dem med en annen drøm.

Nemlig å bringe sandvolleyball-sirkuset til norsk jord:

– Et VM-gull vil kunne ha store ringvirkninger i senere tid også. Så ikke bare er det viktig for oss, men det er viktig for sporten i Norge og kanskje til og med internasjonalt, sier Mol, og fortsetter:

– Kanskje kan det hjelpe oss til å få en turnering til Norge etter hvert? Vi har veldig lyst å spille på hjemmebane, og det har vi sagt lenge. Nå må vi få gjort noe med det.

De har lenge vært åpne om at de ønsker å få til en sandvolleyball-turnering på norsk jord:

Flere norske innslag

Sandvolleyball-VM i Roma starter fredag 10. juni. Dagen etter spiller Mol og Sørum sin første kamp mot den italienske duoen Davide Benzi og Carlo Bonifazi.

I tillegg til Mol og Sørum har Norge ett lag til bestående av Mols bror, Hendrik, sammen med hans makker Mathias Berntsen.

Det er første gang siden VM i 2009 at Norge har to lag kvalifisert til VM i sandvolleyball.