SV større enn Sp på ny måling: – Må gjøre jobben

Velgerne gir Vedum en lunken start på sommeren, mens SV kan glede seg over en oppslutning på 10 prosent. For KrF viser målingen en historisk bunnotering.

Senterpartiet får en oppslutning på 7,7 prosent på Kantars juni-måling for TV 2.

Det er nær 6 prosentpoeng lavere enn valgresultatet, og 0,3 prosentpoeng høyere enn i mai-målingen. Selv den mikroskopiske oppgangen gleder Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

– Det er koselig at vi går bitte litt opp igjen, sier Vedum til TV 2.

Han slår seg imidlertid ikke til ro med at partiet vaker stabilt rundt 7-tallet på målingene.

– Nå må vi bare gjøre jobben. Det er røffe tider. Det er mye uro og usikkerhet, men under den er det også koselige og bra ting, for eksempel er det rekordlav arbeidsledighet, sier Vedum.

– Påvirker ikke muskelmassen

SV derimot går frem 1,8 prosentpoeng fra forrige måling og ender på 10 prosent, og det skjer midt i innspurten av forhandlingene mellom regjeringspartiene og SV på Stortinget – uten at SVs forhandlingsleder Torgeir Knag Fylkesnes tror det gir dem flere muskler inn i forhandlingene.

– Jeg tror ikke det påvirker muskelmassen sånn umiddelbart. Det er det valg som avgjør, men det gir oss en oppmuntring, sier Fylkesnes til TV 2.

LO-lederen: – For dårlig oppslutning

Fremgangen skjer også en uke etter LO-leder Peggy Hessen Følsvik proklamerte fra LO-kongressens talerstol at hun vil ha Sosialistisk Venstreparti inn i regjering.

Følsvik mener målingen viser at venstresiden er avhengig av SV.

– SV går fram. Det sørger for rødgrønt flertall, sier Følsvik og legger til:

– Og så er det for dårlig oppslutning hos de to regjeringspartiene. Mye bra er levert av regjeringen, men den må bare fortsette å levere politikk for vanlige folk, sier LO-lederen til TV 2.

Selv med SVs oppgang er regjeringen på denne målingen også avhengig av både Rødt og Miljøpartiet De Grønne for flertall.

Rødt er omtrent på stedet hvil sammenlignet med forrige måling, mens MDG får 2,7 prosent oppslutning, og ville med det gått tilbake til en enmannsgruppe Stortinget.

Venstresiden, inkludert disse to partiene, får 88 mandater mot de borgerliges 81 mandater.

VIL HA MED SV: LO-leder Peggy Hessen Følsvik. Her sammen med statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på LOs 35. ordinære kongress. Foto: Gorm Kallestad/NTB

– Sp står igjen med kjernevelgerne

Siden forrige måling har Vedum presentert regjeringens første reviderte nasjonalbudsjett og landbruksminister Sandra Borch la over 10 milliarder på bordet til bøndene. Til og med i underholdningsnyhetene har Sp gjort seg gjeldende med justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehls Kompani Lauritzen-seier.

Velgerne vil likevel ikke premiere regjeringspartiet nevneverdig for noe av dette.

– Det er ikke noe direkte respons mellom om at Mehl vinner Kompani Lauritzen, og at vi eventuelt går opp på målingene. Det hadde vært litt rart, sier Vedum lattermildt.

1 av 3 av velgerne som stemte Sp ved stortingsvalget i høst har nå satt seg på gjerdet. Det finner Vedum trøst i.

– Noe av det som gjør meg optimistisk når jeg ser på målingene, er at mange av velgerne sitter litt på gjerdet og sier «Er det riktig å prioritere det dere gjør?» Jeg mener det over tid vil vise seg at det er riktig å prioritere mat, matsikkerhet, Forsvaret og politi, slik vi nå gjør.

Valgforsker Johannes Bergh fra Institutt for samfunnsforskning mener tallene tyder på at Senterpartiet har nøytralisert fallet, men ikke knekt koden på hvordan partiet kan mobilisere flere velgere.

– Senterpartiet er nå på nivået de var før rekordoppslutningen under Solberg-regjeringen, og står nå igjen med kjernevelgerne. Det er tradisjonelt sett de som vil være mest fornøyd med jordbruksoppgjøret også, sier Bergh.

Støre: – Skulle gjerne sett bedre tall

Heller ikke Arbeiderpartiet kan gå jublende inn i sommeren.

På denne målingen får partiet 21,8 prosent i oppslutning. Det er 1,3 prosentpoeng ned fra forrige måned, og 4,5 prosentpoeng lavere en valgresultatet.

– Jeg skulle gjerne sett bedre tall, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til TV 2.

Bergh peker på at regjeringen har hatt mange vanskelige saker å håndtere siden de tok over makten i oktober, fra pandemihåndtering til strømkrise og prisøkning på alt fra matvarer til drivstoff.

– Når velgerne er misfornøyde så får regjeringen gjerne ansvar for det, selv om de ikke står ansvarlig for økende priser, sier valgforskeren.

Den analysen deler Støre.

– Vi lever i en tid der folk ser høye priser på pumpa, høye strømregninger i inn-kurven, og et Europa i krig. Da er det usikkerhet der ute. Det må vi erkjenne og levere gode svar på det, sier statsministeren.

Rekordlav oppslutning for KrF

Velgerne starter sommeren med å gi Kristelig Folkeparti en iskald skulder.

På Kantars Juni-måling for TV 2 får Olaug Bollestads parti 2 prosent i oppslutning, og ingen mandater, som betyr at ingen hadde representert partiet på Stortinget dersom dette var valgresultatet.

Det er det laveste KrF noensinne har fått på en måling Kantar har utført for TV 2.

– Det er en sjokkerende dårlig måling for KrF, sier Bergh til TV 2.

Det er KrF-nestleder Dag Inge Ulstein som svarer skriftlig på målingen.

– Det vi kan si helt sikkert om meningsmålinger er at de svinger. Og i det siste har KrF fått mange gode målinger, den siste store på nærmere 5 prosent, sier Ulstein.

Han understreker samtidig at han ikke er fornøyd med å havne nede på 2 prosent.

IKKE FORNØYD: KrF-nestleder Dag Inge Ulstein mener KrF hører hjemme over sperregrensen. Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

– KrF hører hjemme langt over sperregrensen. Vi tar situasjonen på alvor og reiser mye rundt i hele landet for å møte aktive og engasjerte KrF-ere og velgere som ser hvor viktig KrF sin politikk er for familiene, Ulstein.

KrF, som endte rett under sperregrensen med et valgresultat på 3,8 prosent i fjor, ser ikke ut til å ha funnet formen i opposisjon, mener valgforsker Bergh.

– KrF sliter med oppslutningen, og lykkes virkelig ikke med å markere seg. De havner nok i skyggen av begivenheten hvor regjeringen og de store opposisjonspartiene er mer synlige, sier Bergh.

Høyre faller mest – fortsatt størst

Fremskrittspartiet går mest fram og lander på 13,9 prosent.

Høyre går mest tilbake, men er fortsatt Norges største parti på Kantars juni-måling for TV 2.

– Høyre har klart overgangen fra posisjon til opposisjon. De vinner på at regjeringen sliter. Det er mange alvorlige utenrikspolitiske saker som dominerer nyhetsbildet om dagen, og der har Høyre troverdighet som de nå tjener på, sier Bergh.