Vil redusere antall lag på øverste nivå: – Det smerter meg å si

Sjur Robert Nilsen mener at det har vært nok snakk og for få endringer. Nå foreslår han å redusere antall lag på øverste nivå.

Sparta-treneren mener at norsk ishockey har stått på stedet hvil i for lang tid. Land og ligaer vi tidligere kunne sammenligne oss med har rykket ifra. Det er tid for endringer, mener han.

Nilsen vil heve nivået på Fjordkraft-ligaen. For å gjøre det, mener han at noen lag må vike.

– Jeg tror norsk ishockey bør gå ned til åtte lag. Det er ikke nok gode ishockeyspillere i Norge, sier han til TV 2.

– Det smerter

Han uttrykker stor respekt for jobben som er gjort i eksempelvis Grüner. Nilsen har stor respekt for det som er gjort i Oslo-klubben med utvikling av spillere, men han mener likevel at det ikke er nok om ligaen skal være konkurransedyktig nok.

Nilsen tenker på målet om at det norske landslaget hvert år skal være med å kjempe om en plass i kvartfinale i VM.

Sarpsborg 20220407. Sjur Robert Nilsson jubler etter at Sparta vant i den sjette semifinalen i NM-sluttspillet i ishockey mellom Sparta Sarpsborg og Stavanger Oilers i Sparta Amfi. Foto: Christoffer Andersen / NTB Foto: Christoffer Andersen

– Når halvparten av spillerne kommer fra Fjordkraft-ligaen er vi avhengige av å ha en liga som er god og hvor det er konkurransehockey hver kamp. Jeg synes at vi i sluttspillet fikk se det litt. Jeg tror ikke vi har nok gode ishockeyspillere i dag til at vi får til ti konkurransedyktige lag, ikke god nok økonomi heller. Vi har kamper i Fjordkraft-ligaen hvor det er 150 tilskuere. Da gjør vi det vanskelig å gjøre ligaen mer profesjonell, sier han i podkasten TV 2 Hockeyprat.

Han skulle aller helst ønske at vi hadde nok gode spillere og lag til at ligaen kunne ha minst ti lag, men skal de lykkes med å profesjonalisere ligaen så mener at han ikke det seg gjøre nå.

– Det er noen krav og konsekvenser hvis vi vil ha en profesjonell liga. Hvis vi mener at det å være profesjonell vil hjelpe norsk ishockey til å skape bedre ishockeyspillere, som gjør at norsk ishockey kan skape bedre resultater, må vi våge å ta noen konsekvenser, og ikke bare tro og håpe at ting blir bra. Du må våge å gjøre noen valg, sier han.

– Har ofret nok

54-åringen har lagt bak seg en sterk sesong hvor han ledet Sparta andreplass i seriespillet, og hvor de holdt Stavanger Oilers til syvende semifinalekamp.

Det ser virkelig ut som Nilsens prosjekt er på riktig vei. For å komme dit de nå er har mange ofret mye. Nå ønsker hovedtreneren hjelp for å ha mulighet til å ta nye steg.

– Nå stiller vi større krav til spillerne enn vi egentlig kan gjøre. De har ofret nok. Jeg mener at vi i Sparta har prøvd. Nå trenger vi litt hjelp. Vi har gjort jobben vår. Guttene som har spilt i Sparta de siste årene har gjort jobben sin. Vi trenger å få inn mer kroner så de kan få en bedre hverdag og ikke må jobbe ved siden av, sier han.

Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

For å profesjonalisere ligaen spiller økonomi en viktig rolle. Nilsen mener det må settes krav som gjør at enkelte klubber må profesjonalisere seg om de skal være med.

Han foreslår å komme med krav om at alle klubbene må ha en fulltidsansatt U20-trener, at hvert lag må ha minimum 15 spillere på proffkontrakter hvor de tjener minst 150 tusen - hvor det stilles krav til at et visst antall av spillerne er nordmenn.

– Vi må ikke begynne med å gå fra ti til åtte lag. Vi kan begynne med å spørre hva vi vil være og hvordan ligaen skal profesjonaliseres, så gir svaret seg kanskje selv, sier han.

Uenig

Ringerike-trener Martin Boork har fått kjenne på hvor vanskelig det er å etablere et lag på det øverste nivået i Norge. På Hønefoss lyktes de med begrensede midler med å ta seg opp i Fjordkraft-ligaen. Forrige sesong imponerte laget og unngikk kvalifisering om plass i divisjonen.

Boork er uenig med Nilsen i at ligaen bør gå fra ti til åtte lag.

– Jeg er ikke enig. Det skyver fokus vekk fra det som egentlig er hovedproblemet. Problemet i norsk hockey er at vi ikke jobber godt nok sammen. Det finnes ingen kultur for det. Den må bygges opp. Vi må løfte hverandre frem, sier han.

ANDRE ØNSKER: Martin Boork er ikke enig med Sjur Robert Nilsen i at antall lag i Fjordkraft-ligaen bør reduseres. Foto: Erlend Borren Kristoffersen / TV 2

– Mener du at vi har nok gode ishockeyspillere i Norge til å ha ti konkurransedyktige lag?

– Ja. Vi har det. Det er bare det at klubber og trenere er for dårlige og jobber for kortsiktig med utvikling av utøvere, svarer Ringerike-treneren.

– Det er utfordrende

Daglig leder i Grüner, Trond-Erik Larsen, tror i likhet med Boork at det å redusere antall lag i ligaen ikke nødvendigvis er veien å gå.

– Jeg tenker at det bør være ti lag, men jeg er ikke uenig i argumentene og tankene til Sjur Robert. Det er gode poeng han har. Selv vi som er i den utsatte posisjonen, ser utfordringene og har forståelse for argumentene for at landslaget skal bli bedre og at alle spillernes forutsetninger skal bli optimale. Går vi ned til åtte lag vil færre spillere få mulighet til å utvikle seg ved å spille i den beste ligaen. For å få et bedre landslag må vi ha en større mengde spillere som kan nå det å bli gode nok, sier han.

Larsen har hørt podkast-episoden hvor Nilsen var gjest. Den daglige lederen forstår at Sparta-treneren mener at tilskuersnittet i Grünerhallen er for lavt for en klubb på det øverste nivået i Norge.

– Det er utfordrende. Det gjenspeiler seg i vår spillerstall at vi ikke har økonomi til å hente etablerte spillere. Vi er i markedet med de unge som skal opp og frem. Nå skal vi starte vår fjerde sesong i Fjordkraft-ligaen. Vi burde kommet lenger, men en verdenspandemi har holdt oss tilbake fra å ta de stegene vi håpet at vi skal ta. Det har alle merket. Vi skulle bygge en grunnmur, profilere oss og få flere inn i hallen. Vi har ikke den stammen av supportere mange etablerte lag har, så det har vært utfordrende, sier Larsen.

Grüner-lederen er enig med Nilsen i at om ligaen skal ta steg bør det settes noen krav. Det mener han selv om han godt vet at hans lag da vil være i en utsatt posisjon. Samtidig påpeker han at laget har tatt store steg og den foregående sesongen tok poeng tre ganger mot Stavanger Oilers og spilte jevnt med mange av topplagene. Det går riktig vei med klubben, mener han.