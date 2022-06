Forventer langvarig krig – dette er Putins håp

Krigen i Ukraina har pågått i over 100 dager, både på slagmarken, med ord og retorikk. Forsvarsekspert tror Putin har ett spesielt håp for fremtiden.

Russlands fremskritt øst i Ukraina har vært langsomme. Likevel kommer landet stadig nærmere overtakelse av flere viktige byer i Donbas-regionen.

Det har blant annet vært harde kamper i Sievjerodonetsk, en viktig by vest i Ukraina, og mens Russland uttaler at de stadig tar kontroll over flere deler av byen, har Ukrainas president Zelenskyj uttalt at de er hardt presset.

PREGET AV BOMBEAGREP: En eldre dame sitter hjemme i sitt hus etter et bombeangrep mot byen Soledar øst i Ukraina. Foto: ARIS MESSINIS

Senest mandag sa Zelenskyj at de gjenværende ukrainske styrkene i byen Sievjerodonetsk var hardt presset av tallmessig overlegne russiske styrker.

– Vi holder stand, men det er flere av dem, og de er sterkere, sa han.

– Fullstendig frigjort

På den andre siden hevder Russland stadig at de får kontroll over større deler av byen. Senest kom de med en uttalelse tirsdag, hvor de hevder å ha tatt kontroll over boligstrøkene i Sievjerodonetsk.

– Boligområdene i byen Sievjerodonetsk er fullstendig frigjort, sa Russlands forsvarsminister Sergej Sjojgu i en TV-sending tirsdag, ifølge NTB.

Nå jobber russiske styrker med å få kontroll over industriområdene i byen, la han til.

Ifølge professor Sven G. Holtsmark ved Institutt for forsvarsstudier er utviklingen av krigen som forventet.

EKSPERT: Professor ved Institutt for forsvarsstudier Sven Holtsmark. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Når krigen flyttet seg til øst i Ukraina, kunne Russland begynne å dra nytte av sin overlegenhet i våpen og mannskap. Det at Ukraina har meldt om egne tilbakeslag har vært viktig, hvis ikke ville Zelenskyj ha møtt seg selv i døren, sier Holtsmark.

– Bevegelsene er små

Palle Ydstebø er sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen. Han er klar på at det nå er mindre bevegelser i krigen, og mer en kamp om de strategiske initiativene.

– Bevegelsene på bakken er små. Fra russisk side er det mye bruk av artilleri, men på de fysiske angrepene har de ikke de store fremgangene. Ukrainerne virker å være i stand til å senke og stanse de fleste russiske angrepsforsøkene, sier Ydstebø til TV 2.

FORBAUSET: Oberstløytnant og sjef for seksjon for landmakt ved Krigsskolen Palle Ydstebø sier russerne har hatt forbausende lite fremgang på bakken. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Oberstløytnanten sier at krigen nå står og vipper på mange måter.

– Og det er uklart hvilken retning det vil ta, sier Ydstebø.

Spørsmålstegn

Verken Russland eller Ukraina klarer å skape sin avgjørelse til sin fordel, mener oberstløytnanten.

– Men så lenge Ukraina klarer å nekte russerne noe fremgang, er de i ferd med å nå sine mål. Russerne er nødt til å komme videre for å nå sine ambisjoner om å okkupere Luhansk fylke, som de virker å ha satt sine øyne på nå.

For så langt er det ingenting som tyder på at russerne er i ferd med å gi opp ambisjonen om å ta Luhansk og Donetsk fylke, ifølge oberstløytnanten.

– Det man kan stille spørsmål ved er om de har krefter igjen til å gjøre det. De har hatt forbausende lite fremgang, med tanke på den store styrkeinnsatsen de har.

– Vil at Vesten skal glemme

At krigen i Ukraina blir langvarig er ikke Holtsmark i tvil om. Også Jens Stoltenberg har tidligere uttalt at krigen øst i Ukraina har vart siden 2014, og den kan trekke ut i flere år fremover.

– I den grad det ikke blir noen fredsavtale mellom Ukraina og Russland er jeg 100 prosent sikker på at krigen kommer til å vare lenge, sier Sven G. Holtsmark.

Holtsmark tror at Putin håper på at Vesten blir lei.

– Putin satser nok på at krigen blir så lang at Vesten blir lei og glemmer det hele, sier Holtsmark.

– Og så kommer det til å bli stor indrepolitisk motstand.