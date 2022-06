Svarer på kritikken fra de fornærmede: – Det handler om juss

HOKKSUND TINGHUS (TV 2): Flere av de fornærmede i Kongsberg-rettssaken er skuffet over at Espen Andersen Bråthen ikke er tiltalt for flere drapsforsøk. – Én pil kan kun drepe én person, sier statsadvokaten i sin prosedyre.

– Påtalemyndigheten har full forståelse for at enkelte fornærmede har sittet med en dødsfrykt i konfrontasjon med tiltalte, sier statsadvokat Andreas Christiansen i sin prosedyre tirsdag morgen.

Rettssaken mot Espen Andersen Bråthen (38) nærmer seg slutten. I løpet av de tre siste ukene har Buskerud tingrett fått høre forklaringene til en lang rekke fornærmede.

AKTOR: Statsadvokat Andreas Chrstiansen. Foto: Lise Åserud / NTB

Bråthen er tiltalt for elleve drapsforsøk og 13 trusler.

Flere av de 13 personene i den siste gruppen har uttrykt sterk misnøye over at Bråthen ikke er tiltalt for å ha forsøkt å drepe dem også.

Statsadvokat Andreas Christiansen innledet tirsdag sin prosedyre med å svare på kritikken. Han forsøker å forklare hvilke vurderinger påtalemyndigheten har gjort når de har utformet tiltalebeslutningen:

– Dette er ikke en diskreditering av de fornærmedes opplevelser. Det handler om juss, sier han.

– Ikke i skuddlinja

En av de som har vært kritisk til statsadvokatens tiltalebeslutning, er en av de to politimennene som konfronterte Bråthen inne på Coop Extra-butikken, før de igjen mistet han av syne.

Statsadvokaten har kun tatt ut tiltale for drapsforsøk mot politimannen som stod fremst da Bråthen skjøt to piler mot dem.

Politimannen som stod bakerst, Henning Ødegård, er kun fornærmet etter straffelovens bestemmelser om grove trusler.

Både politimannen og Espen Andersen Bråthen har sagt at de aldri så hverandre. Statsadvokaten mener dette også underbygges av videoovervåkningen inne på butikken.

POLITIBETJENT: Statsadvokaten mener at Bråthen forsøkte å drepe kollegaen til politibetjent Henning Ødegård, men ikke han. Foto: Truls Aagedal / TV 2

– Man kan ikke på noe tidspunkt slå fast at Ødegård er i skuddlinja, sier Chrstiansen.

Bistandsadvokaten til Henning Ødegård har allerede varslet retten at hun vil argumentere for at tiltalen skal omsubsumeres, slik at Bråthen blir dømt for drapsforsøk mot begge politifolkene.

Sto ved siden av hverandre

Statsadvokaten har vurdert Bråthens konfrontasjon med politiet på samme måte som de har vurdert konfrontasjonene mellom Bråthen og resten av de fornærmede.

Før Espen Andersen Bråthen ble konfrontert av politiet, møtte han kjæresteparet Cezar Antonio Avadanei og Sofie Anastasia Labahå i garasjeanlegget tilknyttet Coop Extra-butikken.

De to har tidligere fortalt sin historie til TV 2.

FORNÆRMET: Cezar Antonio Avadanei (20) og Sofie Anastasia Labahå (25) ble skutt mot av Espen Andersen Bråthens pil og bue. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Selv om de stod med under to meters avstand til hverandre, mener statsadvokaten at Bråthen skal dømmes for drapsforsøk mot Sofie og grove trusler mot Cezar.

Bråthens pil gikk trolig i luften mellom paret, før den rikosjeterte i veggen og traff Cezar i skulderen. I retten sa han at pilen traff han helt uten kraft og at han må ingen måte ble skadet.

Påtalemyndigheten mener uansett at Espen Andersen Bråthen siktet på Sofie, og at han derfor bare skal dømmes for drapsforsøk mot henne.

– Subjektive opplevelser

Før statsadvokat Andreas Christiansen gikk inn på bevisvurderingen i hver enkelt post i tiltalen, sa han noe om hvordan påtalemyndigheten har tenkt generelt.

– Det er viktig for oss å si at vi har stor forståelse for at de fornærmede har disse tankene, men dette er subjektive opplevelser, sa han og fortsatte:

SPENNER BUEN: Politiet har sikret overvåkningsbilder fra 16 kameraer i og rundt Coop Extra-butikken på Kongsberg. De har derfor svært god oversikt over Bråthens bevegelser her inne. Foto: Politiet

– Selv om han [Bråthen, journ. anm.] ikke hadde noen formening om hvem han skulle drepe da han forlot leiligheten sin, så har han plukket seg ut noen mål underveis. Slik jeg oppfatter han, så har han valgt de som har stått nærmest og som har vært det enkleste målet.

Påtalemyndigheten legger også til grunn at én pil kun kan drepe én person.

– Når han bommer på en person, så kan man argumentere for at man står overfor et drapsforsøk for andre personer i nærheten, men dette blir subjektive vilkår.

Det er totalt 26 fornærmede i denne saken, i tillegg til de fem som ble drept. Men Bråthen har møtt på langt flere mennesker enn dette i løpet av de 37 minuttene angrepet på Kongsberg varte.

– Vi har i denne saken avgrenset drapsforsøk til de han med sikkerhet skjøt mot, og trusler for de som stod rundt - uavhengig av antall personer og avstand dem i mellom, sier Christiansen.

TV 2 er kjent med at bistandsadvokatene, i hvert fall på vegne syv av de fornærmede, vil argumentere for at det i disse tilfellene omsubsumeres fra grove trusler til drapsforsøk.

Buskerud tingrett har satt av tre dager til prosedyrene, men regner med å være ferdig innen utgangen av onsdag denne uken.