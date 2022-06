Johnny Depp skaper reaksjoner med ny sosiale medier-konto

Mandag ble det kjent at superstjernen har fått en offisiell TikTok-konto.

I skrivende stund har han over 2,5 millioner følgere.

Hans nye sosiale medier-konto har skapt reaksjoner blant fansen.

«Livet mitt er komplett»



Mange ønsker ham velkommen til appen med kommentarer som «endelig er han her», og en ytrer også: «Livet mitt er komplett».

Flere var skeptiske til om brukeren er ekte. Kontoen har blitt verifisert og er koblet til Depps Instagram.

Mandag gikk også hans venninne, Gina Deuters, ut og bekreftet at kontoen er ekte. Deuters vitnet for Depp i retten, men hennes forklaring ble senere strøket da det ble klart at hun hadde sett klipp fra rettssaken i sosiale medier.

Det har gått nesten én uke siden rettsoppgjøret mellom Amber Heard (36) og Johnny Depp (58) - sistnevntes popularitet har vært markant.

Foreløpig har ikke «Pirates of the Caribbean»-skuespilleren publisert noe på videoappen.

Kommer til Norge

Ett døgn etter rettssaken hadde Depp fått fire millioner nye følgere på Instagram.

Samme dag ble det annonsert at han skulle spille konsert med Jeff Beck i Norge. På kort tid ble den utsolgt, og ekstrakonserter ble annonsert. De to skal spille totalt fem konserter i Norge i sommer.

På TikTok har emneknaggene #JusticeforJohnnyDepp og #JusticeforAmberHeard blitt brukt i en rekke nyhetssaker for å illustrere hvor mye større støtten til Depp har vært under oppgjøret.

Depps emneknagg har 20,2 milliarder visninger mens Heard har 86,3 millioner.

På TikTok har folk gått hardt ut mot Heard og parodiert vitneutsagn:

– Det har vært smertefullt fysisk og psykisk. Ingen burde gå gjennom noe slikt, sa Heard under rettssaken om reaksjonene.

Flere har ytret bekymring for konsekvenser det kan ha for voldsofre.