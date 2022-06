Fotballryktene: – Blir United-spiller denne uken

Manchester City ønsker å hente Arsenals Bukayo Saka og har ham høyt på listen over fremtidige signeringer. Det har også Liverpool. Ifølge Daily Mail er det usannsynlig at Saka, som har to år igjen av kontrakten, forlater Arsenal allerede i sommer, men Citys økte interesse for 20-åringen skaper trøbbel ettersom Arsenal ønsker å forlenge kontrakten med Saka.

Sadio Mané har allerede spurt lagkamerat og tidligere Bayern München-stjerne Thiago om han kan flytte inn i huset hans i München - dersom han drar fra Liverpool til Bundesliga i sommer. Etter å ha fått første bud avslått, planlegger Bayern et nytt bud innen kort tid. Det melder Daily Mail.

Liverpool ser seg stadig om etter en erstatter for Mané, og ifølge Liverpool Echo er Benficas Darwin Núñez en klubben vurderer.

Manchester United forbereder et bud på 34,1 millioner pund. i tillegg til en bonuser verdt 4,3 millioner pund, for Sporting CPs Goncalo Inacio. Wolverhampton og Newcastle er også interessert i forsvarsspilleren, men ifølge Express er Manchester United i førersetet.

Samtidig er Manchester United sikre på at de kommer til enighet med Barcelona om en overgang for Frenkie De Jong denne uken. Det melder Mirror.

Ifølge spanske Sport er Barcelona åpen for forhandlinger med Manchester United, men de har foreløpig ikke mottatt et formelt bud på De Jong.

Cardiff-forman Mehmet Dalman skal ifølge Daily Star ha reist til England for å sikre en avtale med Gareth Bale. Cardiff skal være veldig interessert i å hente Bale, men lønnskostnader kan sette en stopper for en mulig overgang.