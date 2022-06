Sverige vil ikke gi mer penger til SAS

– Nå er det opp til SAS å levere, sa Sveriges næringsminister på tirsdagens pressekonferanse.

Sveriges næringsminister Karl-Petter Thorwaldsson gjør det dermed tydelig at staten ikke kommer til å gi mer penger til flyselskapet, og den svenske regjeringen kommer til å minske eierskapet i SAS fremover.

Gjør om gjeld til aksjer

SAS er i hovedsak eid av den svenske og danske staten. I et forsøk på å redde flyselskapet er det blitt utviklet en kriseplan, kalt SAS Forward, hvor rundt 20 milliarder svenske kroner i ulike typer lån og leasingavtaler omgjøres til aksjekapital.

SIER NEI: Sveriges næringsminister Karl-Peter Thorwaldsson orienterer om SAS sin fremtid. Foto: Lars Schröder/TT/NTB

Under pressekonferansen tirsdag er næringsministeren tydelig på at Sverige ikke ønsker å være en langsiktig eier i flyselskapet, og SAS må derfor åpne for nye investorer fremover.

– Som ansvarlig eier er det også viktig å ta beslutning som ikke er lette, men som er de rette, sier Thorwaldsson.

Den svenske staten eier i dag 21,8 prosent av SAS.

I tillegg planlegger flyselskapet innstramminger, inkludert reforhandlede tariffavtaler, som vil redusere årlige kostnader med 7,5 milliarder svenske kroner innen 2026. Når dette er på plass trengs det minst 9,5 milliarder svenske kroner i kapitalinnskudd for å investere i fremtiden, ifølge selskapet.

I andre kvartal hadde SAS et underskudd før skatt på over 1,5 milliarder svenske kroner.

I forrige uke skrev avisen Dagens Industri at et privat konsortium er interessert i å ta over SAS. Dette ville ikke næringsminister Thorwaldsson kommentere.

I desember 2020 ble SAS tildelt 1,5 milliarder kroner i kriselån gjennom den statlige norske garantiordningen som følge av coronapandemien. Som et ledd i SAS’ kriseplan, har selskapet uttalt at de ønsker å konvertere gjeld til aksjer, og Norge er altså en stor kreditor, skriver E24.

– Som forventet

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs sier det ikke var noen overraskelse at Sverige ikke vil gi mer penger for å redde flyselskapet. Han tror likevel at fremtiden til SAS ikke nødvendigvis står i fare.

HÅPEFULL: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror fremtiden til SAS kan reddes dersom de klarer å gjennomfører planen i SAS Forward. Foto: Martin Leigland

– Det kom ikke som en stor overraskelse. SAS er avhengige av å få omstrukturert selskapet for at andre investorer er villige til å gå inn i selskapet. Så fremt selskapet får til de grepene som er i SAS Forward, er det ingen fare for fremtiden til SAS, sier Elnæs.



– Nå må de hente aksjekapital fra nye investorer, og det tror jeg de kan få til om de følger planen.