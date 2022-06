Raser etter mistillits-seier for Boris Johnson: – Fullstendig uegnet til embetet han har

Med 211 stemmer mot 148, får Johnson fortsette som partileder for Det konservative partiet og statsminister i Storbritannia . Det meddelte lederen for 1922-komiteen Graham Brady på en pressekonferanse mandag kveld.

Avstemningen skjer etter den såkalte «Partygate-skandalen». Han er anklaget for å gjentatte ganger ha brutt sine egne koronaregler.

– Dette betyr at vi kan fokusere på det vi gjør for å hjelpe folk med levekostnadene, med det vi gjør for å holde gater og lokalsamfunn tryggere, sa Johnson etter avstemningen var klar.

Han er nå immun mot et nytt mistillitsforslag i 12 måneder.

PARTYGATE: Boris Johnson deltar på en samling i Downing Street i november 2020. På denne tiden var det svært strenge koronarestriksjoner i Storbritannia. Bildet er hentet fra den mye omtalte Sue Gray-rapporten. Foto: SUE GRAY REPORT / GOV.UK

Resultatet viste at 58,8 prosent av medlemmene i Underhuset støttet Johnson. Da tidligere statsminister Theresa May fikk mistillitsforslag mot seg i 2016, hadde hun støtte fra 6 prosent av Underhuset.

May trakk seg som statsminister under ett år etter dette.

Helseminister Sajid Javid kaller det et ferskt mandat for statsministeren.

Kraftig kritikk

Men kritikken fra opposisjonen lar som ventet ikke vente på seg. Labour-leder Keir Starmer er ikke nådig i sin kritikk av Boris Johnson.

– Det konservative partiet hadde en avgjørelse å ta i kveld. Støtte Boris Johnson eller vise litt ryggrad. Statsministeren er fullstendig uegnet for det store embetet han har.

Han er gir Det konservative partiet kraftig kritikk.

– De konservative mener den britiske regjeringen ikke har rett til å forvente politikere som er ærlige.

Parlamentsmedlem for Labour, og skygge-utenriksminister David Lammy kaller avstemmingen «forbløffende» og «forferderlig», ifølge Evening Standard

Mener Johnson må byttes ut

Men det er ikke bare opposisjonen som er kritiske. Hans egne mener også at Johnson sin tid som statsminister snart er over. Parlamentsmedlem for De konservative, Andre Brigden, sier denne seieren var kostbar for statsministeren.

– Jeg håpet at på grunn av stemingen i folket, og avstemningen i kveld, at kabinettet vil fortelle statsministeren at nok er nok, forteller han til BBC.

Kabinettet er øverste myndighet i Storbritannia, og består av høytstående medlemmer av regjeringen.

En annen kritiker innenfor Johnsons egne partirekker, Sir Roger Gale, stemte for mistillit mot den sittende statsministeren.

– Johnson bør ikke ta partiet inn i neste valg, forteller han til Sky News.

Han la til at han mener Johnson ikke bør fortsette som statsmininster, på tross av resultatet av avstemmingen.