Joachim Rønning deler gladnyhet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Den norske stjerneregissøren har blitt pappa for tredje gang.

Det deler Joachim Rønning (50) selv på Instagram.

– Velkommen til verden sønn, lillebror, barnebarn, nevø, søskenbarn. Etter hvert kommer du til å bli mange andre ting, skriver han under innlegget.

Rønning er gift med modell og milliardærarving Amanda Hearst. Dette er deres første barn sammen, mens Rønning i tillegg har to barn fra tidligere ekteskap.

Den norske regissøren har fått stor oppmerksomhet internasjonalt etter å ha regissert blant annet «Pirates of the Caribbean», «Maleficent: Mistress of Evil», «Kon Tiki» og «Max Manus».